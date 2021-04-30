Puan kaybı Beşiktaş’a yaradı

30 Nisan 2021 Cuma

Üç büyük kulüp başkan ve yöneticilerinin karşılıklı atışmalarından bıktık. Hemen her gün birisi kameraların karşısına geçip konuşuyor. Çok seviyor olmalılar televizyonlarda görünmeyi. Aylar oldu, birbirlerine sallamaktan yorulmadılar. Bu öfke, nefret neden? Oysa sizlerin, milyonlarca taraftarınıza örnek olmanız gerekmiyor mu? Sayenizde takımların durumlarını, maçları, oynanan futbolu konuşamaz, tartışamaz olduk. Rahmetli Süleyman Seba başkanlığı döneminde kavgalara fırsat vermezdi. Hep dostluklar pekişsin isterdi. Kavgadan kaçardı. Ne konuşur, ne de yanındaki konuştururdu. 16 yıl boyunca televizyona dahi bir, belki iki kez çıkmıştır. Dönemindeki F.Bahçe, G.Saray başkanları Seba'ya karşı saygı ve sevgilerinde hiçbir zaman kusur etmemişlerdir. Eğer bir karar alınacaksa Seba başkanlığında toplanarak alınırdı. Ne zaman Süleyman ağabey görevini bıraktı her şey çıkmaza girdi. Bir kere yerine gelenler Beşiktaş Kulübü’nü borç batağına soktu, futbolumuz toz duman oldu, başkanlar arasında kavgalar gürültüler başladı. Bakıyorum bugün Seba'nın bıraktığı 2000'li yıllarla geldiğimiz 2021 arasında hiçbir fark yok. Aradan tam 21 yıl geçmiş, kavgalar halen var, hatta büyüyerek devam ediyor. Türk futboluna ikinci Seba gelmedi, gelmez. Şimdikiler kavgacı. Kavga yaparak çevrelerine hoş görünmeye çalışıyorlar. Böyle başkanlık mı olur? Bir de maçlar aynı gün aynı saatte başlasın. Şaibeler önlenmiş olur.

8 YIL SONRA KIZARDI

Bütün takımlar için artık her maç final. Mücadeleler kora kor geçiyor. Sevinenler, üzülenler olacak bu kaçınılmaz. F.Bahçe Alanya’da kötü performans sergiledi. Rakip kaleye şutu yok. Gökhan Gönül 8 yıl sonra kırmızı gördü. Rakibi gole gidiyordu. Yapacağı bir şey yoktu. Ozan Tufan sağ beke geçti. Sarı-Lacivertliler 48 dakika 10 kişi oynadı. Alanya Avrupa’yı kovalıyor. Gider mi? Bilemem. Sezon başı 10 hafta kadar liderlik koltuğunda oturmuşlardı. Maç içinde 3 topları direkten döndü. F.Bahçe’nin aldığı 1 puan şampiyonluk yolunda iyi midir? Asla değil. Fark 5’e çıktı. Beşiktaş 4 hafta kala, kupanın bir kulpunu tuttu diyebilirim.