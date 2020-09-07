'The Walking Dead' yıldızı Briana Venskus, 10. sezon finaline dair ipucu verdi

07 Eylül 2020 Pazartesi, 16:50

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen dizinin 10. sezon finalinin birkaç ay ertelenmesi gerekmişti. Uzun süre ne zaman yayımlanacağı belirsizliğini koruyan 10. sezon finalinin 4 Ekim’de yayımlanacağı açıklanmıştı.

“A Certain Doom” (Kesin Kıyamet) isimli final bölümü dizinin bıraktığı yerden devam edecek. Ryan Hurst’ün canlandırdığı Beta zombi sürüsünü kapılara doğru yönlendirirken, karakterlerin büyük bir kısmı terk edilmiş hastanede mahsur kalmıştı.

Başka yerlerde mahsur kalan birkaç karakter olsa da Norman Reedus’ın canlandırdığı Daryl ve Melissa McBride’ın canlandırdığı Carol gibi ana karakterlerin çoğu savaşmak için geride bırakılmıştı. Bu bölümün Fısıltı Savaşı’nın doruk noktası olması bekleniyor.

Screen Rant'in haberine göre Beatrice karakterini canlandıran Briana Venskus, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda McBride’la birlikte kana ve iç organlara bulanmış biçimde görünüyor. Dizide bu taktik karakterlerin, zombilerin kendilerini fark etmesinin önüne geçmesi için kullanılıyor.

Dizide daha önce de farklı biçimlerde kullanılan bu taktiğin, Beta’ya karşı işlevlendirileceği anlaşılıyor.

Kaynak: Independent Türkçe