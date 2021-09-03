Theodorakis’e veda
Müziği, özgürlük mücadelesinin bir parçası haline getiren komünist politikacı Theodorakis, Zorba ile de bütün dünyada tanınmış, ülkemizde de çok sevilen bir isim, komşuydu!
Mikis Theodorakis hem radyolarda hem de konser salonlarında çalınabilecek kadar popüler, ancak bir o kadar da sanatsal ve popüler bir müzik yaratmayı başarmıştı. Bu, neredeyse müzik tarihinde o güne değin benzeri görülmemiş bir simyaydı. Yunanistan’ın geleneksel halk müziği ile yola çıkmış, kervana dünyanın en iyi şairlerinin satırlarını dahil etmiş, ulusal bir pop müzik yaratmıştı. Neşeli, trajik, duygusal ve politik...
Aynı zamanda 60’lı yılların ikinci yarısında ülkesinin en tanınmış komünist politikacısı olan Theodorakis’i, Yunan solunun simgesi haline getirmişti bu müzik. Bu zaman diliminde hapiste olmasına rağmen aktivitesini sürdürmüş, -sahte değil- gerçek bir mağdur olduğu için pop müzik dünyasının da çok ötesine açılan bir evrenin kapılarını açmıştı.
Theodorakis’in politik hikâyesi İkinci Dünya Savaşı’nda vatansever olmaktan komünist olmaya geçişle başlamıştı. Almanlara karşı silahlanan azınlık içinde yer almıştı. Benzer radikal dönüşümü müziğine de yansıtmış, Manos Hacıdakis gibi müzisyenlerle klasikten, alışıldık şarkılardan uzaklaşıp ilham kaynağını işçi sınıfı kültürü içinde aramaya başlamıştı. Bu, bir manada Doğu Akdeniz’e has doğal bir blues müziğiydi. Sırrı şuradaydı ki; Theodorakis müziği özgürlük mücadelesinin bir parçası ya da her ikisini bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak görüyordu.
Savaştan sonra tutuklanmış, serbest kalınca Paris’e gitmişti. “Zorba” filmine yaptığı müzikle sesini tüm dünyaya duyurmuştu. 60’larda Yunanistan seçimlere hazırlanırken sağcılar için en büyük tehlike artık oydu. Bu nedenle Karamanlis hükümeti tarafından müzikleri yasaklandı. İlerici politikacı Grigoris Lambrakis’in öldürülmesi, hem müziğini yaptığı “Z” filmine hem de hükümetin yıkılmasına neden olmuş; Lambrakis’in yerinde de Theodorakis seçilerek parlamentoya girmişti. 1967 yılında yönetimi ele geçiren askeri cunta, ilk iş olarak Theodorakis’i hapse atmıştı. Burada gizlice besteler yapıp dışarı çıkarıyordu. Bir fırsatını yakaladığında da yorumcuları Maria Farantouri ve Antonis Kaloyannis ile ülkeyi terk etmişti. Yurtdışındaki etkinlikler ve oluşan kamuoyu baskısı cezasının kaldırılmasını sağlamıştı. Ülkesine döndü ve yeniden parlamentoya girdi. 1986 yılında buranın işlevini yitirdiği gerekçesiyle istifa etti.
Bizde bir kuşak Anthony Quinn ile özdeş “Zorba”, sonraki kuşakta Zülfü Livaneli ile yaptığı işlerle tanıdı.
Theodorakis’in bir asrı tamamlamasına dört yıl kalmıştı. 2 Eylül 2021 günü kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşama veda etti. Son döneminde içinde göründüğü kesim itibarıyla biraz zikzak çizmiş olsa da çağımızın aydın tanığı ve özgürlük savaşçısıydı.
Tam bir Mare Nostrum insanıydı.
Karşı yakanın tüm “zorba”larının iyi duyguları üzerine olsun komşu...
Video Haberler
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Son seçim anketinde iktidara kötü haber
- Bayraktar olayında Sedat Peker ayrıntısı
- Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi