THK'ye ait uçakların 'bilinçli şekilde bakımsız bırakıldığı' iddia edildi

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme uçaklarının hangarda bekletilmesine yönelik tartışmalar sürerken “uçakların imkân olmasına karşın bilinçli şekilde bakımsız bırakıldığı” iddia edildi. İddiaya göre THK, 2021’in başında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Kayseri’deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne uçakların bakımı için başvuruda bulundu. THK’ye olumlu yanıt veren fabrika müdürlüğü, işlemlerin başlaması için THK’nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin başvurusu yapması gerektiğini anımsattı. Bu gelişmelerin ardından THK adım atmayınca süreç durdu. İddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Uçakların uçmasını önlemek vatana ihanetle eşdeğerdir” tepkisini gösterdi.

Antalya ve Muğla başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı illerinde art arda çıkan yangınlara yeterince müdahale edilmemesi sonucu yüz binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Ülkenin ciğerleri alevlere teslim olurken THK’ye ait yangın uçaklarının bakımları yapılmadığı için hangarda bekletilmesi de tartışmalara neden oldu.

‘OLUMLU YANIT ALINDI’

Gök, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, THK’nin 2021 yılı başında 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne yerde kalan yangın söndürme uçaklarının bakımı için başvurduğuna yönelik iddialar bulunduğunu belirterek “Bu başvuruya, CL-215 uçaklarına ait pervanelerin kontrol ve servis bülteni uygulaması ile kanat bağlantı X-Rar kontrolünün 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yapılabileceği yanıtı veriliyor. Aynı yanıtta, yetki alınmasını müteakip bürokratik prosedürlerin aşılması için SHGM’ye başvurulmasının uygun olacağına yönelik bir görüş bildiriliyor. Buna karşın THK’nin adım atmadığı iddia ediliyor” dedi.

‘AĞIR GÖREV KUSURU’

Cumhuriyet’e konuşan Gök, THK’nin uçakların bakımı için adım atmadığına yönelik iddiaların önemine dikkat çekerek “Türkiye’nin dört bir yanında ormanlarımız göz göre göre yandı. Atatürk’ün kurduğu kurumu itibarsızlaştırmak için kasıt derecesinde ağır görev kusurları var. Böyle bir olanak varken uçakların uçması sağlanabilecekken bunların yapılmamış olması yüz binlerce hektar ormanımızın yanmasına seyirci kalınması vatana ihanetle eşdeğerdir, sorumlular derhal hesap vermeli” dedi. Gök, soru önergesinde, THK uçaklarının bakım ve kontrolünün gerçekleştirilmesi için yapılan girişimlerin sonuçsuz kalmasının nedenlerini sordu.