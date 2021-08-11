AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'THK uçakları' açıklaması

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 21:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, THK uçaklarına yönelik soruya yanıt verirken CHP'yi hedef göstererek, "Türk Hava Kurumu'nu çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayan, kurumun eski yöneticileridir" dedi.





Erdoğan, orman yangınlarına yeterli müdahale yapılmadığına dair eleştirilerine "İftira atıyorlar. Biz bütün ekibimizle başarılı olduğumuza inanıyoruz. Toplam 18 su atan uçak, 66 helikopter 9 İHA, bir insansız helikopter, 430 iş makinası görev yaptı. Daha ne olacaktı?" diye yanıt verdi. "Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum" diyen Erdoğan, başkanlık sistemini doğru bulmadığını söyleyen sanatçıları da hedef aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu ara yangınla uğraşırken bir diğer tarafta sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu sel felaketinde de şu an itibarıyla bir tane kaybımız var ama henüz aranmakta olan başka vatandaşlarımız da var.

Tüm bakan arkadaşlarımız, AFAD, hepsi şu anda oradalar. Kurumlarımızla birlikte çalışmalarını devam ettiriyorlar. Arkadaşlarla görüştük az önce, 'Oralardan ayrılmayacaksınız' dedik. Çatı katından, damlardan helikopterlerimizin kurtardığı insanlar var.

Darda zorda kalmadıkça ulaşıma kapalı sayılabilecek karayollarını da tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir.

ORMAN YANGINLARI

Şu anda ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette. Bütün araçlarımızla, helikopterlerle, arazözlerle ciddi bir güce ulaştık. Helikopterlerimiz, uçaklar çok büyük fonksiyon icra ettiler, ediyorlar. Çok kısa zamanda denizlerden suyu alıp söndürme alanına gidebiliyor. Burada iyi bir yere Türkiye artık ulaştı ve bunu da artırarak devam ettireceğiz.

Yüzlerce arazöz arazide dolaşıyor. Onlarca helikopter dolaşıyor, aynı şekilde uçaklar dolaşıyor. Yaptıkları sortilere bakıyorsunuz, çok fazla. Bunu görmeyecek kadar bunlar âmâ.

YANGINLARIN ÇIKIŞ SEBEBİ

Elbette yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde ta çıkış anından itibaren durduk. Bunların araştırmaları yapıldı. Yürüyen soruşturmalarda gözaltına alınanlar, tutuklananlar var. Aldığımız istihbaratlar da var. MİT'in verdiği bilgiler, Emniyet İstihbarat'ın verdiği bilgiler var. Bunlar arasında ailesi terör örgütüyle iltisaklı kişiler de var.

"ÜLKEMİZ YANGINLARLA MÜCADELE KONUSUNDA KURUMSAL BİR TECRÜBEYE SAHİP"

Ülkemiz yangınlarla mücadele konusunda iki asıra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanında teknolojik altyapıya da sahip. Son 19 yılda yangınlarla mücadelede kara ve hava araçlarımızı yenileyerek bunun sayılarını artırdık. Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak 1078'e çıkardık. Arazözler gerçekten çok iş görüyor. 2270 tane ilk müdahale aldık. İş makinesi sayımızı yüzde 125 büyüterek 682'ye çıkardık.

Yangınla mücadele hava filomuzu çok daha verimli hale getirdik. Su atma kapasiteleri artırıldı. Kiralama yolunu da gittik. Dost ülkelerden ayrıca destekler geldi. Helikopter 2002'de 18 adet iken 2021'de bunları 39'a çıkardık. Bu süreçte rakam 60'a yaklaştık.

Uçakla her yerden su alamıyorsunuz. Ancak denizden su alıyorsunuz. Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik. Rusya mesela bu noktada çok güçlü ekipmanlara sahip ama hala sıkıntı yaşıyorlar. İlk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik.

"HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜKTÜR DİYE BIR İDDİANIN İÇİNDE DEĞİLİZ"

Gözü var görmez, kulağı var duymaz. Her şey dört dörtlüktür diye bir iddianın içinde değiliz. Ama şöyle bir gerçek var; yangınla mücadele ediyorsunuz. Bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Yangınların içinden çıkarılan itfaiyecimizi gördünüz. Kendini feda ediyor. Bu yetersiz kalmanın tanımı nedir? Bakanlarımız ise, 6 bakanım orada oldu. İtfaiye ekiplerimiz orada oldu. AFAD, Kızılay'ı ile tüm kurumlarımız orada oldu. Bunu söyleyenler bu kanıya nereden vardılar. İş makinelerine kadar size birçok rakam verebilirim. Yangında ilk defa kullandığımız İHA'lar sayesinde bunu 12 saniyeye indirdik. Yangının şiddetini ciddi manada düşürdük. Bunu söyleyenler acaba burada nasıl bir zaman yapıldı? bunu biliyorlar mı? Hayır. Biz bütün ekibimizle, kahramanlarımızla başarılı olduğumuza inanıyoruz.

"HEDEF, 1 YIL İÇİNDE İNŞAATLARI BİTİRMEK"

Daha ilk günde zarar tespit komisyonlarını devreye soktuk. Valilerle birlikte çalışmalara başladılar. Bir taraftan da durumu kritik olan vatandaşlarımıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekli yardımları yaptı. Bizim programımız bir ay içerisinde inşşaatların başlatılması yönünde talimat vermekti. TOKİ işi üstlendi, 1 ay içinde inşaatlarımıza başlayacağız. Hedef, 1 yıl içinde inşaatları bitirmek. Yanan konutları en uygun şekilde yapıp bitirmek. Bu konuyla ilgili olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız adımlarını attı.

Ahırlı evlerin planlamasını da bakanlığımız yaptı. İlk etapta buna 50 milyon ayırıldı. 'Ben kiraya çıkarabilirim, ev bulabilirim' gibi talepleri olan varsa kira yardımı yapıyoruz. Kiraya çıkabilirsiniz. Mobilyasını, beyaz eşyasını da almak suretiyle onları oraya yerleştirmek konusunda kararlıyız.

"YANAN ORMANLARIN YERİNDE YENİ ORMAN YETİŞTİRİLİR"

Anayasa'nın 169. maddesi çok açık; yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Yapılandırmaya gidemezsiniz. Yanan orman yerlerini nasıl ağaçlandırdığımız ortada. Hızla ağaçlandırma faaliyetlerine bir defa başlayacağız. 19 yılda 5,5 milyar adet ağaç diktik. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Bunlar ne kadar ağaç dikti? Sizin belediyeleriniz ne kadar ağaç dikti? Siz bunun hesabını verin. İBB Başkanlığı yaptım. Biz geldik, süratle ağaçlandırdık. Üstelikte fidan değil yetişmiş ağaçlarla ağaçlandırdık. 6 ay içinde İstanbullular şaşırdı. Su da yoktu İstanbul'da. Suya da kavuşturduk.

Geleceğe Nefes projemizle orman alanlarımız genişlettik, yeni alanalr oluşturduk. Buna aynı şekilde devam edeceğiz.

THK UÇAKLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Türk Hava Kurumu devletin bir kurumu değildir. THK, nasıl çeşitli akıflar dernekler varsa, bunlardan biridir. Uçaklara dair tartışma yeni bir tartışma değil. Geçmişi uzun. Uçakların yetersiz olduğunu, mevcut yapısıyla bir yere varılmayacağını söylemiştik. Oraya ziyaretimde gördüm. THK yetkilileri uçakları çürümeye terk etmişler. 3 tanesi pert, 6 tanesi eh. Mevcut uçakları modernize etme gibi bir derdi olmamış. O dönem kurumun arkasında CHP zihniyeti var. THK'yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayanlar eski yöneticileri.

Şimdi çıkıp THK'yı çalıştırmıyor diyorlar. THK'yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. Kurumun içine düştüğü durumu kurumu bu hale getirenlerin kara propagandalarıyla hükümete yöneltme çabalarını hayretle izliyorum.

"AFAD BİR BAKANLIK GİBİ ÇALIŞIR HALDE"

Bakanlık dediğiniz zaman; çok büyük işler yapar anlamına gelmez. Kurumların güçlü olması önemli. AFAD, bir bakanlık gibi çalışıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı. Yönetim güçlü olunca, çok iyi işler yapabiliyorsunuz. Doğru planlama ve yönetimin tek çerçevede yapılması için bu srüece devam ediyoruz. Bu işi yürütüyoruz, herhangi bir sıkıntı yok. AFAD, bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam eder.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum ve Meclis'in açılmasıyla da birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Dürüst, doğru bir şeyi düşüneceğiniz yerde maalesef bu yalan yanlış haberlerle vatandaşımız çok farklı yöne doğru evriliyor. Buna bizim müsaade etmememiz lazım. ABD'de Twitter olayı nelere vesile oldu. Türkiye'de ofisimiz var, Türkiye'de senin ofisin yok.

Başta Rusya, Azerbaycan, İran, İspanya, Ukrayna destek verdi. Kazakistan, Gürcistan, Moldova, Belarus ve Fransa'dan da destek geldi. Gelen helikopterler farklı noktalarda yangınları söndürmek konusunda aktif olarak kullanıldı. İşimizi ciddi manada kolaylaştırdı. Yangın sürecinde onlarca ülkeden ve kuruluştan dayanışma mesajları aldık. Şahsım ve milletim adına bu ülkelere en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum.

EKŞİ SÖZLÜK AÇIKLAMASI

Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Onlar da bunun bedelini ödeyecektir. Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere hakaret edilmesi, ayaklanma çağrısına müsaade etmeyiz. Bu paltformda, yalan haber, terör, propaganda, ayaklanma ne ararsan bunlardan var. Bunların takipçisiyiz. Planlı programı yapılan bu kampanlarla halkımızı hedef alıyorlar.

SALGINDA YENİ ÖNLEMLER ALINACAK MI?

İnsan hakları ihlali düşüncesine katılmıyorum. Bir devletin görevi; vatandaşın sağlığını korumaktır, sağlığını korumak için gerekli olan neyse bunları temin etmektir. Biz bunları başardık. Bizim sağlık konusunda ulaştığımız noktaya, benim diyen ülkeler ulaşamamıştır.

Salgınla mücadele elimizdeki en güçlü silah aşı. Hastalığın ortadan kalkması için bağışıklık şartı. Bunu aşıyla kazanacağız. Vatandaşlarıma 'sakın bu oyuna gelmeyin' diyorum. Toplumun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm dünya Kovid-19'a odaklanmış, bununla mücadele ediyor. Biz de herkes gibi kendi aşımızı TURKOVAC olarak geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu aşılar insanlar üzerinde denenmeden önce güvenlik testleri de yapılıyor.

Aşısızlar daha fazla hasta oluyor veya hastalığı daha ağır geçiriyor. TURKOVAC aşısında üçüncü faz aşamasındayız. Müjdeyi yıl dolmadan alacağız inşallah.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan alacaksınız. Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu ele alacağız. Yüz yüze eğitime geçebilmek temennimiz. Mahmut Bey; gerçekten 'okullarımızı açalım' diyorsa, Kabine olarak bu işe ikna olursak 'Hayırlı olsun' deriz.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

Bu Millet İttifakı'nın sorunudur. Kendi aralarında kararlarını versinler. Biz Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda konuştuk. Sağolsun Devlet Bey, fikrini daha önce açıkladı. Partimin bu konudaki fikri belli.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı? Şu ana kadar girdiği bütün seçimlerde mağlubiyetle çıkmış bir kişi. Dış politika, uluslararası camiada yapılır. Bay Kemal; nerede hangi politikayı yaptık. Biz uluslararası toplantılarda dış politika ile yattık, dış politika ile kalktık.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Son çalışmayı dün yaptık. Bu arada işin adeta koordinasyonunu yürüten arkadaşımız, bütün son bilgileri dün heyetimizden aldı. Tekrar üzerinde çalışmasını yapacak. Son bir şekle dönüştürüp heyetimize bir sunum daha yapacak. Yani özetin özetyi olacak. Bize Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı MHP işin başında hazırlıklarını getirmişti. Onun üzerinde çalışıldı. Çalışmalarımız bitince Devlet Bey ile tekrar konuşacağız. Hazırlığımızı takdim edeceğiz. Ama biz muhalefet partilerinden de somut anayasa metinlerini bir an önce milletimizin önüne koymalarını istiyoruz.

SEÇİM BARAJI

MHP'den arkadaşlarla benim partiden belirlediğim arkadaşlarım bir araya gelip çalışma yaptılar. Bizim 6-7 kişilik heyetimiz var. MHP'den gelen görüşü alarak değerlendirdik. Orada da inşallah bir yere varacağız.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salgın dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Ekonomide aldığımız hızlı tedbirlerle bu süreci olumlu geçirdik. 2020 yılını yüğzde 1,8 büyümeyle kapattık. Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme, yılı iyi kapatacağımızın sinyalidir.

Gezi Olayları'ndan beri yaşadığımız her olayda ekonomimiz hedef alındığı halde, bu seviyedeyiz. Saanayi konusunda sıkıntımız bulunmuyor. Her ne kadar orman yangınları canımızı acıtsa da turizmde bu ivmeyi yükseltmekte kararlıyız. İhtiyaç sahibi her kesimin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Hep birlikte çok çalışarak hem kendimizi hem devletimizi güçlendirerek hedeflerimize adım adım yaklaşacağız.

Buğday'dan bakliyata çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık, sel yangın gibi felaketlerde zarar görev çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte önemli bir geçim kaynağı.

TMO 2021 yılı fındık alım fiyatları; yüzde 50 sağlam iç esasına göre; kilogram başına 27 lira.

"İŞSİZLİKTE OLUMLU İSTİKAMETTE İLERLİYORUZ"

Son işsizlik rakamları geldi. Bu rakamlarda da ülkemiz yaklaşık 2-2.5 puan daha düştü. Türkiye işsizlikte de şu anda olumlu istikamette ilerliyor.

FINDIK ALIM FİYATLARI

Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık.

Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır. Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz.

Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor.

KAMU İŞÇİLERİNE YAPILAN ZAMLAR

En düşük ücret 4 bin 100 liraya yükseltildi. En düşük ücret alan işçilerin aylıklarında 1217 liralık artış sağlandı. Toplu sözleşme kapsamında bulunan kamu işçilerinin tamamına 1. 6 ay için yüzde 12, 2. 6 ay için ise yüzde 5 + enflasyon farkı olmak üzere enflasyon zammı yapıldı.

İlk kez bu sözleşmeyle kamuda hizmet zammı uygulamasına geçilmiş oldu. Bu zam yaklaşık yüzde 3'e tekabül ediyor.

TOKYO OLİMPİYATLARI