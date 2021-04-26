Thodex mağdurları harekete geçti: 160 bin lira yatırmıştı...

26 Nisan 2021 Pazartesi, 12:57

Thodex mağduru olduğunu belirten S.K., 160 bin lira değerinde kripto para aldıktan sonra sanal cüzdanına ulaşamadığı gerekçesiyle avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne belirsiz alacak davası açtı.

Dilekçede davalı Thodex’in hizmet sözleşmesine uymadığı belirtilerek, ivedilikle Thodex’in tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına ihtiyarı tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.

THODEX ADIYLA FAALİYET GÖSTERİYORDU



Avukat Sinan Keskin müvekkili S.K. adına Thodex şirketi hakkında Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesi sundu. Dilekçede 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan Thodex adıyla internet ortamında faaliyet gösteren Koineks Teknoloji A.Ş.’nin kripto paranın alımı ve satımı konusunda yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren bir ticari şirket olarak ilgili ticaret sicilinde yer aldığı belirtildi.



SANAL CÜZDANINA ULAŞAMADI



Dilekçede, S.K.’nin Thodex üzerinden 160 bin lira değerinde çeşitli kripto para aldığı kaydedildi. Faruk Fatih Özer’in binlerce kişiden aldığı paralarla yurt dışına kaçtığı belirtilen dilekçede, konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. S.K.’nin Thodex’de satın aldığı kripto paraları tekrar aynı platformda satamadığı bildirilen dilekçede Thodex’in haklı bir neden olmaksızın kapatıldığı ve S.K.’nin işlem yapmasının engellendiği vurgulandı. Thodex’te S.K.’nin sanal cüzdanına ulaşamadığı kaydedilen dilekçede, davalı Thodex’in kripto para satma işlemi adı altında müvekkilden aldığı paraları, aradaki finansal hizmet sözleşmesine aykırı bir şekilde kullandığı, S.K.’nin aldatıldığı ve maddi zarara uğradığı kaydedildi.



İHTİYATI TEDBİR KONULMASI TALEP EDİLDİ



Dava dilekçesinde S.K.’nin uğramış olduğu zararının giderilebilmesi ve alacak haklarının güvece altına alınabilmesi için ivedilikle davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına ihtiyatı tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi. Dilekçede "Bununla birlikte müvekkil kripto para satım bedeli olarak yaklaşık 160 bin lira tutarında bir ödeme yapmışsa da kripto para birimlerinin piyasa değerinin, anlık olarak ve geniş kapsamlı değişkenlik göstermesi nedeniyle, müvekkilin satın aldığı kripto paranın şu an ki Türk Lirası karşılığının tarafımızca hesaplanması ve belirlenebilmesi mümkün değildir" denildi.



MİKTARIN TAM TESPİTİ İÇİN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEP EDİLDİ



Avukat Sinan Keskin, belirsiz alacak kapsamında dava açılma zorunluluğunun hasıl olduğu belirtilerek mahkemeden dava konusu alacak miktarının tam şekilde tespit edilebilmesi adına bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Dilekçenin sonuç ve talep kısmında ise sözleşmeye aykırı davranan davalı şirket aleyhinde belirsiz alacak kapsamında ve fazlaya ilişkin hakların saklı kalması kaydıyla şimdilik bin lira ödenmesi ve davalı şirketin tespit edilecek malvarlığına tedbir konulmasına karar verilmesi talep edildi.