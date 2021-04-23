Thodex skandalı büyüyor: Binlerce fotoğraf ifşa oldu!

23 Nisan 2021 Cuma, 12:09

Kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 341 bin kişiyi mağdur ederek 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmasıyla beraber ortaya çıkan 'kripto para skandalı' büyüyor.

Halk TV'nin haberine göre, binlerce kişinin, Thodex platformuna abone olurken, güvenlik amacıyla yüklediği kimliğiyle beraber olan fotoğrafların ifşa olduğunu ortaya çıktı.

Fotoğrafta, platforma abone olan kişilerin, TC kimlik numaraları dahil tüm kimlik bilgileri gözüküyor. Bu bilgilerin, şirketler için 'en güvenli' alanlarda tutulması gerektiği biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma açılırken, Özer'in İstanbul Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıkmıştı. 341 bin kişiyi, ''Sisteme bakım yapılıyor'' diyerek 6 gün boyunca oyalayan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in toplamda iki milyar dolarla beraber Arnavutluk'a kaçtığı öğrenildi.