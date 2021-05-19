Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Azap serbest bırakıldı
Thodex soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Rana Azap, burada savcılığa ifade verdi. Savcılık şüpheli Azap'ı "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma"ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
DELİL DURUMUNUN DEĞİŞME İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI
Anadolu Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşmuşsa da suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Hakimlik, şüpheli Rana Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
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