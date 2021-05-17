Thodex’teki kripto paraların izi bulundu

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:51

Şirketin kurucu ortaklarından Can Azizoğlu, kripto paraların izini bulduklarını söyleyerek, “Tespitlerimize göre daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapılmış” dedi.

Yerli kripto para borsası Thodex’in 21 Nisan’da işlemlere kapatıldığını duyurmasının ardından gündeme gelen iddialar ve kurucusunun yurt dışına kaçışı yatırımcılarda paniğe neden oldu. Başlatılan yasal süreç devam ederken, blockchain teknolojileri şirketi Coinoxs, Thodex kullanıcılarından gelen yatırım hesabı bilgilerinin takip edilmesiyle kripto paraların akıbetine dair teknik bir araştırma raporu yayınladı.

BAKİYELER FARKLI SICAK CÜZDANLARA AKTARILMIŞ

Raporun ayrıntılarını aktaran Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, “Yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz üzere müşteri cüzdanlarındaki bakiyeler farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarılmış. Ancak henüz hangi cüzdanlara transfer edildiklerine dair bir bilgi yok.

Öte yandan transfer edilen cüzdanları takip ettiğimizde tespit edebildiğimiz, daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapıldığı. Bu birçok dünya borsasının cüzdanlarına bakıldığında görülebilir ancak buradaki birçok müşteri cüzdanına bakıldığında aynı servislerin, sistematik olarak aktarım yaptığını tespit ettik” dedi.

BTC, ETHEREUM AĞLARI VE JETONLARI HEDEF ALINMIŞ

Can Azizoğlu, “Thodex hesaplarını genel olarak incelendiğimizde BTC ve Ethereum ağları ve jetonlarının bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığını görüyoruz. Kullanıcıların bizlere e-posta yoluyla gönderdiği yatırım hesaplarını herkese açık blok zinciri tarayıcılarından takip ettik.

Yüksek miktarda Doge ve Stellar gibi otomatik aktarım cüzdanlarında bulunan bakiyelerin aktarıldıktan sonra stabil durumda olduğunu gördük. Hesaplarını incelediğimizde ise kullanıcı bakiyelerinin bir kısmının kendi hesaplarından boşaltıldığını ve Thodex’in sıcak veya soğuk cüzdanlarına otomatik olarak aktarıldığını gördük. Kullanıcı cüzdanları, paravan cüzdanlar vasıtasıyla kripto para borsası Binance’teki farklı hesaplara aktarıldığını tespit ettik” diye konuştu.

RAPOR MAĞDURLARLA PAYLAŞILDI

Thodex borsasının kötü niyetli organize kişiler tarafından hacklenmiş olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Azizoğlu, “Kullanıcı bitcoin, Ethereum ve Ripple bakiyelerinin hesaplarında fiziki olarak bulunmaması. Mağduriyetlerin giderilmesi açısından araştırmayı mağdurlarla paylaştık, ilişkili cüzdanları veri tabanımıza da ekledik.

Yatırımcıların mağduriyeti, resmi makamların çalışmasıyla giderilebilir. Süreç boyunca söz konusu makamlar dışında kimseye itibar edilmemesi çok önemli” ifadelerini kullandı.