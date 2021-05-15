TRT Haber, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili haberini yayından kaldırdı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:05

TRT Haber, kripto para borsası vurgunuyla yüzbinlerce kişiyi dolandırdığı belirtilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i yakalanması çalışmalarıyla ilgili haberini yayından kaldırdı.

TRT Haber'in ilgili haberinde, Arnavutluk'a kaçtığı belirtilen Özer'e yönelik operasyona destek için giden Türk polisi geri döndüğü belirtilirken Özer'i yakalamak için başlatılan operasyonun başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ettiği ifade ediliyordu.

Haberde, üst düzey emniyet kaynaklarının operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı yönünde bilgi verdiği kaydedilmişti.

Haberde ayrıca "Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak. Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek. Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak" bilgisine yer verildi.



HABER KALDIRILDI

TRT Haber, söz konusu haberini birkaç saat sonra kaldırdı. İlgili haberin linkine tıklayanlar "Aradığınız sayfaya ulaşılamadı" yazısıyla karşılaşıyor.



