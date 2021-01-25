THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2021 Pazartesi, 20:20
THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu
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THY’nin sosyal medya hesabından, yolcuların bilet işlemlerini çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği duyuruldu.


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