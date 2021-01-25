THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu
Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
THY’nin sosyal medya hesabından, yolcuların bilet işlemlerini çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği duyuruldu.
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