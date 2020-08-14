THY iştiraki 'gönüllü' olarak işten çıkacak personel arıyor

14 Ağustos 2020 Cuma, 10:07

Türk Motor Merkezi (TEC) çok sayıda personel ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Şirket, çalışanlar arasında işten ayrılmaya gönüllülere öncelik verecek.

Covid-19 pandemisi nedeniyle yeni tedbirlere yönelme kararı alan THY Teknik A.Ş. ve ABD'li Pratt&Whitney ortaklığındaki TEC, çalışanlara gönderdiği yazıyla 'personel azaltılması zorunluluğunun ortaya çıktığını' bildirdi.

Çalışanlara gönderilen bildirimle en geç 21 Ağustos 2020 tarihine kadar geri dönüş yapılması gerektiği ifade edildi.

İşten ayrılacak personele yasal haklarının verileceği belirtildi.

AirportHaber'e göre TEC tarafından personele gönderilen o yazı şöyle:

"Değerli Çalışanlarımız,

Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle havacılık sektörünün derinden etkilenmesi dolayısıyla, yöneticileriniz ve sizlerle paylaştığımız üzere, şirketimizin iş planları etkilenmeye devam etmektedir. Şirketimizin bugün ve gelecek motor planları göz önüne alındığında, alınan tüm tedbirlere rağmen personel azaltılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Şirketimizde özel nedenlerinden dolayı ayrılmak isteyenler olabileceği gözetilerek gönüllülük esası uygulanmasına kadar verilmiştir.

Herhangi bir nedenle şirketimizde artık iş sözleşmesini devam ettirmek istemeyen çalışanlarımızın en geç 21 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvuru için el yazısı ile aşağıdaki içerikte dilekçeyi yazıp Alim Yıldız’a teslim etmesi gerekmektedir.

“İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne,

10.08.2020 tarihindeki duyurunuzu okudum. İş sözleşmemin duyuruda belirtilen şartlarla karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesini kabul ediyorum.

Çalışanın adı soyadı – imzası”

Bu başvurular değerlendirilerek, başvurusu yönetim tarafından kabul edileceklerin iş sözleşmesi ikale sözleşmesi imzalaması karşılığında, yasal haklarının yanında aşağıda belirtilen miktarlarda ekstra paket ödemesi yapılarak sona erecektir. Ekstra paket ödemesi şu şekilde olacaktır:

a) Şirketimizdeki fiili çalışması 3 yıla kadar süren (3 yıl dahil) personelimize kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin parası gibi yasal haklarının yanında ayrıca 1 aylık brüt ücret,

b) Şirketimizdeki fiili çalışması 4 ile 5 (5 yıl dahil) yıl arasında olan personelimize kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin parası gibi yasal haklarının yanında ayrıca 2 aylık brüt ücret,

c) Şirketimizdeki fiili çalışması 6 ile 7 (7 yıl dahil) yıl arasında olan personelimize kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin parası gibi yasal haklarının yanında ayrıca 3 aylık brüt ücret,

d) Şirketimizdeki fiili çalışması 8 yıl ve üzeri olan personelimize kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin parası gibi yasal haklarının yanında ayrıca 5 aylık brüt ücret tutarında ekstra paket ödemesi yapılacaktır.

Bu imkandan yararlanabilmek için çalışanın en geç 21 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar yukarıda belirtilen şekilde başvuruda bulunması, başvurusunun şirket tarafından uygun bulunması ve ikale sözleşmesinin imzalanması zorunludur. Bu tarih geçtikten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Bu bir defaya mahsus devreye alına bir uygulamadır.

Eylül ayı itibariyle kısa çalışmadan çıkılacak olup, başvurusu kabul edilenlerin çıkış tarihi 4 Eylül olacaktır.

Tüm çalışanlarımıza Şirketimize vermiş oldukları destek ve işbirliği için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

TEC İnsan Kaynakları"