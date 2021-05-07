THY Teknik A.Ş.'ye Kartal İmam Hatip mezunu Mikail Akbulut atandı

07 Mayıs 2021 Cuma, 11:37

İstanbul'da Covid-19'a yenik düşen Ahmet Karaman'ın yerine THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü olarak Mikail Akbulut atandı.

Akbulut'un Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip'te okuduğu belirtildi.

MİKAİL AKBULUT KİMDİR?

Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Mikail Akbulut, 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nden mezun oldu. Akbulut, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nı 2011 yılında tamamladı.

2010 yılında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Uçak Bakım Başkanlığı'nda Aviyonik Bakım Mühendisi olarak göreve başlayan Akbulut, 2016 yılında Dar Gövde A Bakım Müdürü olarak atanmıştı.