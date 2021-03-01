THY uçağına bomba ihbarı

01 Mart 2021 Pazartesi, 17:24

Türk Hava Yolları'nın Oslo-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldığı öğrenildi.

AirportHaber'de yer alan habere göre, Norveç'in başkenti Oslo'dan İstanbul'a gelmek üzere havalanan TK1752 sefer sayılı yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. TC-LSF kuyruk tescilli A321neo tipi yolcu uçağı havadayken yapılan bomba ihbarı sonrasında İstanbul Havalimanı'na inişine müteakip güvenli bir alana çekildi.

Güvenlik ekiplerinin olaya müdahale ettiği ve bomba imha uzmanlarının uçakta arama yaptığı belirtildi.