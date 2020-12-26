THY'den 'test zorunluluğu' açıklaması

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışından gelecek yolculardan istenen negatif PCR test zorunluluğu 30 Aralık'a ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2020 Cumartesi, 20:38
THY'den 'test zorunluluğu' açıklaması
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Türk Hava Yolları (THY), 'Yurtdışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine' başlığıyla bir duyuru gerçekleştirdi. Buna göre Yurtdışından geleceklerde istenen negatif PCR test zorunluluğu 2 gün ötelenerek, 30 Aralık'a ertelendi.


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