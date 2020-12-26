THY'den 'test zorunluluğu' açıklaması
Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışından gelecek yolculardan istenen negatif PCR test zorunluluğu 30 Aralık'a ertelendi.
Türk Hava Yolları (THY), 'Yurtdışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine' başlığıyla bir duyuru gerçekleştirdi. Buna göre Yurtdışından geleceklerde istenen negatif PCR test zorunluluğu 2 gün ötelenerek, 30 Aralık'a ertelendi.
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