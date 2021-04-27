THY'den yurt içi uçuşlarına ilişkin açıklama
Türk Hava Yolları (THY), Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı.
Söz konusu karara ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."
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