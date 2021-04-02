THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağı teknik arıza nedeniyle geri döndü
Türk Hava Yolları 'nın İstanbul-Gaziantep seferini gerçekleştiren TK-2228 sefer sayılı tarifeli uçağı, teknik arıza nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü.
THY'nin Gaziantep'e gitmek üzere 20.45'de İstanbul Havalimanı'ndan havalanan TC-JRB kuyruk tescilli Airbus-321 tipi tarifeli yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.
Bunun üzerine hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçen uçağın kokpit ekibi, İstanbul Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Bunu üzerine uçak yaklaşık 20 dakika sonra İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Teknik ekibin yaptığı kontrollerin ardından aynı uçak, yolcularıyla birlikte Gaziantep'e gitmek üzere 22.50'de yeniden havalandı.
Video Haberler
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Sivas'ta 'Biontech' aşısına yoğun ilgi
- Üçüncü ittifak olacak mı? sorusuna yanıt verdi
- Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
- Küçükçekmece'deki korkunç ölüm kameraya yansıdı
- Yurttaştan, Soyer'e: Bıktık artık bu düzeni değiştirin
- Korkunç ölüm! Kafasının üzerinden geçti
- Çekmeköy'de korku dolu anlar
- Yürek burkan tesadüf
- Başkent'te akıl almaz olay
En Çok Okunan Haberler
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Sinovac mı seçilmeli Biontech mi?
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- Arka Sokaklar baroları ayağa kaldırdı
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- 25 gün yatak sırası beklerken yaşamını yitirdi
- AKP'den büyük zam teklifi
- 'Pişman ederim' tepkisi
- Cumhur'da iade gerilimi