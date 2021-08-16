THY'nin uçağını 23 bin kişi takip ediyor!
Ülkede bulunan Türk yurttaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY uçağını on birlerce kişi Flight Rader üzerinden uçuşu takip etmek için arama yapıyor.
Ülkede bulunan Türk yurttaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi.
Türk Hava Yolları’nın Kabil’deki TC-JJM tescilli Boeing 777-300ER uçağı, #TK707 sefer sayılı dönüş uçuşu için pist başında kalkış izni bekliyor. On birlerce kişi Flight Rader üzerinden bu uçuşu takip etmek için arama yapıyor.
Başkent Kabil'de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Bunun üzerine ülkeye gerçekleştirilen tüm uluslararası seferler iptal edildi.
TC-JJM kuyruk tescilli THY'ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00'da Kabil Havalimanı'na iniş yaptı. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın 14.35'de İstanbul'da olması bekleniyor
Video Haberler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın, Fatma teyzeye verdiği sözü tuttu
- 14 bine yakın kişi verem oldu
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatıldı
- Taliban'dan kritik Türkiye açıklaması geldi
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- Halk TV sunucusuna saldırı
- İşte yeni koronavirüs kararları
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan kendisini yalanladı