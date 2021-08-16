THY'nin uçağını 23 bin kişi takip ediyor!

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:27

Ülkede bulunan Türk yurttaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi.

Türk Hava Yolları’nın Kabil’deki TC-JJM tescilli Boeing 777-300ER uçağı, #TK707 sefer sayılı dönüş uçuşu için pist başında kalkış izni bekliyor. On birlerce kişi Flight Rader üzerinden bu uçuşu takip etmek için arama yapıyor.

Başkent Kabil'de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Bunun üzerine ülkeye gerçekleştirilen tüm uluslararası seferler iptal edildi.

TC-JJM kuyruk tescilli THY'ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00'da Kabil Havalimanı'na iniş yaptı. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın 14.35'de İstanbul'da olması bekleniyor