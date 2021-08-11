THY'nin yolcu sayısında dikkat çeken düşüş

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:54

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yolcu ve kargo sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre; THY'nin toplam yolcu sayısı, temmuz ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 23 azalarak 5,5 milyona indi.

THY’nin yolcu doluluk oranı, Temmuz 2021'de yüzde 71,2 oldu. Ocak-temmuz yolcu sayısı, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 52,4 düşüşle 20,1 milyona geriledi. Bu dönemdeki yolcu doluluk oranı da yüzde 16,2 azalarak yüzde 64,4’e geriledi.

KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Ocak-Temmuz 2019 döneminde 42,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 20,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı, 2019 yılının aynı dönemine göre 16,2 puanlık azalma ile yüzde 64,4 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2019 döneminde 106 milyar iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 43,4 azalarak 60,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2019 döneminde 851 bin 900 ton iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 26'lık artışla 1 milyon 73 bin 632 ton olarak gerçekleşmiştir. 2021 Temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 373 olmuştur.”