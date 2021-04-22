Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan firari eski emniyet müdürü yakalandı.

AA
22 Nisan 2021 Perşembe, 14:20
Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan firari eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen eski 4. sınıf emniyet müdürü Ayhan K, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Ayhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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