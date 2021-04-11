'TİKA, yurtdışındaki hastaneler için ne kadar harcadı?'

11 Nisan 2021 Pazar, 15:53

Yasin Öztürk, TİKA'nın bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi hazırlayarak TBMM'ye sundu.

"BU HASTANELERİN YAPIMI İÇİN NE KADAR HARCANDI?"

Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"TİKA tarafından yurt dışında sağlık merkezi ve tesislerinin tadilatı, inşaatı, modern ekipman ve teknoloji desteklerini içeren projeler kapsamında toplam ne kadar harcama yapılmıştır? TİKA tarafından yurt dışında yaptırılan ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca işletilen kaç hastane bulunmaktadır? Bu hastaneler hangi ülkelerdedir? Bu hastanelerin yapımı için ne kadar harcama yapılmıştır? Yurt dışında yapılan hastanelerin yapım işinde hangi ihale usulü tercih edilmiştir?

Hangi ülkede, hangi firma hastane yapım işini üstlenmiştir? Bu firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır? Yurt dışında yapımı devam eden hastane bulunmakta mıdır? Yeni hastane yapılması planınız bulunmakta mıdır? TİKA tarafından, Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren hangi ülkeye, ne kadar yardım malzemesi gönderilmiştir? Bu yardımlar hangi kurumlar aracılığıyla yapılmıştır? Yardımların kapsamı nedir? Tıbbı malzeme yardımı yanında, nakdi yardımda da bulunulmuş mudur?"

"YURT DIŞINDAKİ HASTANELERE COVID-19 TEST KİTİ VE AŞI GÖNDERİLDİ Mİ?"

İYİ Partili Öztürk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise Türkiye'nin yurt dışındaki sağlık harcamaları ile ilgili şu soruları yanıtlamsını istedi:

"Türkiye’nin hangi ülkede, kaç hastanesi bulunmaktadır? Bu hastanelerin yapımı için ne kadar harcama yapılmıştır? Hastanelerin yapımını Türk müteahhitler mi üstlenmiştir? Hangi ülkede, hangi firma hastane yapım işini üstlenmiştir? Bu firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır? Bahsi geçen hastanelerde de yüklenici firmaya garanti ödemesi yapılmakta mıdır? Yurt dışında yapımı devam eden hastane bulunmakta mıdır?

Yeni hastane yapılması planınız bulunmakta mıdır? Türkiye’nin yurt dışındaki hastanelerinde kaç sağlık personeli hizmet vermektedir? Bakanlığınız bu hastanelerde çalışmak üzere kaç sağlık personelimizi görevlendirmiştir? Bu hastanelerin personel giderleri Türkiye tarafından mı karşılanmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, yurt dışında TİKA tarafından yapılan hastaneleri kaç yıl süreyle işletecektir? İşletme süresi sonunda hastaneler ilgili ülkeye bedelsiz olarak mı, bedel-i mukabili mi devredilecektir?

Yurt dışında yapılan hastanelerin işletme giderleri Türkiye tarafından mı karşılanmaktadır? Giderler ülkemiz tarafından karşılanıyorsa, hastanelerin bulunduğu ülke bazında yıllık ne kadar ödeme yapılmaktadır? Bu kapsamda yapılan giderlerin toplam tutarı ne kadardır? Bu ülkelerde yapılan sağlık harcamaları ve diğer giderler Bakanlığınız bütçesinden mi karşılanmaktadır? COVİD 19 salgınının başladığı tarihten itibaren hangi ülkeye, ne kadar yardım malzemesi gönderilmiştir?

Bu yardımlar hangi kurumlar aracılığıyla yapılmıştır? Yardımların kapsamı nedir? Tıbbı malzeme yardımı yanında, nakdi yardımda da bulunulmuş mudur? Türkiye’nin yurt dışında bulunan hastanelerine ne kadar COVİD 19 test kiti gönderilmiştir? Bu hastanelere aşı yardımında da bulunulmuş mudur?"