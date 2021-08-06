TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka

TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı’nda kayıt altına aldığı şaka nedeniyle yurttaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

İHA
06 Ağustos 2021 Cuma, 10:25
TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka
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Binlerce takipçiye sahip TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşacağı videoyu çekmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'na geldi.


Elinde bulunan boş kolilerle yurttaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi.

Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine kimi vatandaşlar gülerek karşılık verirken kimileri ise sert tepki gösterdi.

Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı. Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.


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