TikTok gizlilik ihlalleri nedeniyle 92 milyon dolar ödeyecek
TikTok, kullanıcılarının izni olmadan kişisel verileri topladığı iddialarıyla açılan toplu davaların çözümü için 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
TikTok, Musical.ly, Toutiao, BuzzVideo, Vigo Video uygulamaların sahibi ByteDance, TikTok’un kullanıcılarının izni olmadan kişisel verileri topladığı iddialarına karşılık gizlilik ihlalleri nedeniyle açılan 21 dava için ABD’ye 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
TikTok mail üzerinden yaptığı açıklamada, "İddialara katılmasak da, TikTok olarak kullanıcıları için güvenli ve keyifli bir deneyim yaratmaya odaklamak istiyoruz" dedi.
TikTok’un ABD’de yaklaşık 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulama özellikle genç Amerikalılar arasında popüler. WeChat uygulamasınınsa günde ortalama 19 milyon aktif kullanıcısı var.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
Video Haberler
- Salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- Dikkat! 15 dakikada bulaşıyor
- İETT otobüsünde ''su saati'' alarmı
- Başkent'te çıkan yangında gıda deposu küle döndü
- Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok
- İktidarın Aynı gemideyiz sözüne yurttaştan olay yanıt
- AKP'deki skandal görüntülere çok sert tepki
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti