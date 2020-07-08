TikTok uyardı: Son sürüme geçin

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:21

Sosyal medya kullanıcıları arasında son dönemin en popüler uygulamalarından olan ancak veri ihlali skandalı ile sarsılan TikTok’tan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Türkiye’de de kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açıklarıyla ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) resen inceleme başlattığı TikTok uygulaması, Reddit’te ortaya atılan kişisel veri güvenliğinin ihlali iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre sözkonusu veri ihlali iddialarının çoğunun eski sürümlere ait olduğunu ifade eden TikTok, kullanıcılara, “Son sürümü kullanın” önerisi yaptı.

TikTok’un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Son haftalarda, TikTok'un güvenlik uygulamaları hakkında birtakım iddialar mevcut. Hepsini ciddiyetle ele alarak kapsamlı bir inceleme sürecindeyiz. Bu iddiaların birçoğunun hatalı veya geçmiş yıllarda uygulamanın eski sürümlerine ait durumları yansıttığını belirlemiş durumdayız.

Bilgi Güvenliği Başkanımız Roland Cloutier, TikTok'a karşı ispatlanmamış bazı suçlamalar hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Genel yaklaşımımızın bir parçası olarak; birinci sınıf güvenlik firmalarını da dahil ettiğimiz bilgi güvenliği ekibimiz, güvenlik açıklarını kontrol etmek ve düzeltmek için detaylı bir süreç yürütüyor.

TikTok, kullanıcılarımızın gizliliğine saygı göstermeyi ve uygulamamızın nasıl çalıştığı konusunda topluluğumuza karşı şeffaf olmayı taahhüt eder. Karşımıza çıkan güvenlik sorunlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyor, ve kullanıcılarımıza en iyi uygulama deneyimini yaşayabilmeleri için TikTok’un son sürümünü kullanmalarını öneriyoruz. "

TÜRKİYE'DE 30 MİLYONA YAKIN KULLANICISI VAR

Dünya genelinde 800 milyon seviyesinde kullanıcısı olan TikTok’un en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında 28.4 milyonluk rakamla 3. olan Türkiye'de de yaşanan bu veri ihlallerinden kaç kullanıcının etkilendiği, KVKK'nin başlattığı inceleme neticesinde ortaya çıkacak.