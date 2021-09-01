TikTok'ta bu videoları paylaşmak artık yasak

01 Eylül 2021 Çarşamba, 21:19

TikTok'ta yayınlanan tehlikeli akımların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak oldukça popüler olan bir akıma karşı uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu.

TikTok'ta popüler olan tehlikeli şekilde istiflenmiş ve sağlam olmayan süt kasalarından düşen insanların videoları artık yayınlanmayacak.

VİDEOLAR KALDIRMA SÜRECİNCE

Doktor ve sağlık kurumlarının, 'Milk Crate Challenge' adı verilen akımın yaşamı tehdit eden olası yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyarıları sonucunda TikTok videoları kaldırma sürecinde olduğunu doğruladı.

TikTok sözcüsü Fast Company bu tür videoları platformlarından kaldıracaklarını şu sözlerle açıkladı: