TikTok'ta bu videoları paylaşmak artık yasak
Son dönemde popüler hale gelen süt kasası akımına karşı uzmanlardan peş peşe uyarılar gelince TikTok harekete geçti. Uzmanların "Merdivenden düşmekten daha kötü" olarak belirttiği bu akımın videoları artık TikTok'ta paylaşılmayacak.
TikTok'ta yayınlanan tehlikeli akımların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak oldukça popüler olan bir akıma karşı uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu.
TikTok'ta popüler olan tehlikeli şekilde istiflenmiş ve sağlam olmayan süt kasalarından düşen insanların videoları artık yayınlanmayacak.
VİDEOLAR KALDIRMA SÜRECİNCE
Doktor ve sağlık kurumlarının, 'Milk Crate Challenge' adı verilen akımın yaşamı tehdit eden olası yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyarıları sonucunda TikTok videoları kaldırma sürecinde olduğunu doğruladı.
TikTok sözcüsü Fast Company bu tür videoları platformlarından kaldıracaklarını şu sözlerle açıkladı:
Tehlikeli eylemleri teşvik eden veya yücelten içeriği yasaklıyor ve bu tür içeriklerin oluşmasını önlemek ve insanları caydırmak için bu videoları yayından kaldırıyoruz. Herkesi ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun davranışlarında dikkatli olmaya teşvik ediyoruz.
TikTok'ta bu videoları paylaşmak artık yasak— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 1, 2021
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