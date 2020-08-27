TikTok'tan yeni alışveriş sitesi: 'Hiçbir yere gitmiyoruz’ ve ‘Kalıcıyız' yazılı tişörtler

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:04

ABD yönetiminin baskısını giderek artırdığı Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, 'mesaj kaygılı’ bir alışveriş sitesini kullanıcıların hizmete sundu. Sitede, ilk satışa çıkan ürünler ise, üzerinde ‘Hiçbir yere gitmiyoruz’ ve ‘Kalıcıyız’ gibi sloganların yer aldığı tişört ve kapüşonlu sweatshirtler oldu.

Grafik sanatçısı Joshua Vides imzasını taşıyan sloganlardan biri ürünün önünde, diğeri de arkasında yer aldı. Tişörtler 45 dolardan (yaklaşık 330 TL), kapüşonlu sweatshirtler ise 70 dolardan (yaklaşık 515 TL) satışa sunuldu.

İlerleyen günlerde sitede, çeşitli giyim ürünlerinin, oyunların ve daha fazlasının da satışa çıkarılacağı belirtildi.

Öte yandan sitenin duyurulması, TikTok’un CEO'su Kevin Mayer’ın şok istifa kararını açıklamasından sadece birkaç saat öncesine denk geldi.

'SİYASİ ORTAM DEĞİŞTİ'

ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda TikTok'un ABD'deki operasyonlarının ülkedeki şirketlerden birine devredilmesi konusunda baskılarını yoğunlaştırmıştı. TikTok'un 90 gün içerisinde bir ABD şirketine satılmaması durumunda ülkede yasaklanacağı duyurulmuştu.

Baskılar sürerken, TikTok'un henüz üç aydır görev yapan CEO'su Kevin Mayer bugün istifasını duyurmuştu.

Çalışanlara hitaben bir mektup kaleme alan Mayer, istifasının gerekçesini açıklarken, ‘son haftalarda siyasi ortamın sert bir şekilde değiştiğini’ vurgulamıştı.

Kaynak: Sputnik