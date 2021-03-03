Time dergisi 98 yaşında: İşte Time dergisine kapak olan 12 Türk
Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden Time, ilk sayısını 98 yıl önce bugün yayımladı. Sadece Amerika'da değil, dünyanın dört bir yanında binlerce okuyucuya ulaşan Time dergisine, bugüne kadar 12 Türk kapak oldu.
Amerikan merkezli Time dergisi,
ilk sayısını 98 yıl önce bugün, 3 Mart 1923’te yayımladı. Bugün 98. yaşını
kutlayan Time, sadece Amerika'da değil, dünyanın dört bir yanında binlerce
okuyucuya ulaşarak dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri
haline geldi.
1923 yılında Briton Hadden ve
Henry Luce tarafından ABD'nin ilk haftalık haber dergisi olarak kurulan ve İngilizce
olarak yayımlanan Time dergisinin, bugün haftalık 4 milyonun üzerinde tirajı
bulunuyor. Derginin editörlüğünü ise Richard Stengel yürütüyor.
Yale Üniversitesi'nde dost olan Hadden ve Luce daha
askerdeyken dergiyi planlamaya başlasa da, Hadden'in 1929 yılında henüz 31
yaşındayken kalp krizinden ölmesi üzerine Henry Luce, yoluna yalnız devam etti.
Amerika merkezli derginin Avrupa
sürümü Time Europe, eski adıyla Time Atlantic, bugün Londra'da basılıyor. Time
Europe, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'yı da kapsıyor. Ayrıca derginin Asya
sürümü, Kanada sürümü, Okyanusya sürümü de bulunuyor.
TIME YILIN KİŞİSİ
Time dergisi, 1927'den beri her
sene son sayıda ilan ettiği, icraatlarıyla o yıl dünyada en etkili insanlardan
biri olarak seçtiği kişilerle de tanınıyor. Dergi, bu kişiye ‘Yılın kişisi’
ünvanını veriyor. Dergi tarafından 1927 senesinde, ‘yılın kişisi’ seçilen ilk
kişi ise Charles Lindbergh. "Şanslı Lindy" ve "Yalnız
Kartal" adlarıyla da tanınan Amerikalı pilot Charles Lindbergh, 1927 yılında Atlas Okyanusu'nu uçakla
tek başına geçen ilk pilot olarak biliniyor.
Dergide ‘Yılın kişisi’ seçilen
bir Türk henüz yer almıyor.
TARİHİNDE İLK KEZ KAPAK LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ
Bugün 98. yaşını kutlayan ve
kurulduğu günden bu yana aynı formatta devam eden Time dergisi, tarhinde ilk
kez kapak logosunu Kasım 2020’de ABD seçimleri için değiştirdi. Yaklaşan
başkanlık seçimi için ABD'lilere oy kullanma çağrısında bulunan Time Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni ve CEO'su Edward Felsenthal, kapak logosu ile ilgili kaleme
aldığı yazısında “Yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin sonucundan dünyayı daha
fazla şekillendirecek birkaç olay var. Amerikalılar, kendimize ait bir
sıfırlama düğmesine ulaşma zamanının gelip gelmediğine karar verirken, bu sayı,
2020 kampanyasının kapanış günlerine ilişkin özel bir rapor içeriyor. Yaklaşık
100 yıllık geçmişimizde ilk kez, ABD baskımızın kapağındaki logomuzu şu
zorunlulukla değiştirdik: hepimiz oy kullanma hakkını kullanmalıyız”
ifadelerini kullanmıştı.
TIME DERGİSİNE KAPAK OLMUŞ 12 TÜRK
Dünyaca ünlü ABD merkezli Time
dergisine, bugüne kadar 12 Türk isim kapak oldu. İşte o isimler:
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (24 MART 1923 VE 21 ŞUBAT 1927)
Mustafa Kemal Atatürk, iki defa
Time dergisine kapak oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile tüm dünyada ses
getiren Atatürk’ü Time dergisi şöyle tanıtmıştı: “Mustafa Kemal Paşa; ‘Türk
nerede kendisinin efendisidir?’ deyimine, her zamanki ‘cehennemde’ yanıtının
yerine, ‘Türkiye’de’ yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O hiç
şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye’nin
kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı’nın gizli güçlerine karşı
duruyor.”
Atatürk ikinci defa ise Time kapağına,
genç Türkiye Cumhuriyeti henüz 4. yılında yüzde 8,5’lara varan bir büyüme
yakaladığında çıkmıştı.
İSMET İNÖNÜ (19 MAYIS 1941)
Atatürk’ün silah arkadaşı ve
Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı’nın 22.
yıldönümünde Time’a kapak oldu. Nazi ordularının Fransa’yı ve Balkanlar’ı ilhak
edip namlularını Rusya ve Türkiye’ye doğrulttukları bir ortamda dergiye kapak
olan İnönü, kapakta Turancı politikalara karşı “Allah’a çok şükür sağırım”
sözleriyle yer aldı.
ŞÜKRÜ SARACOĞLU (12 HAZİRAN 1943)
Türkiye’nin eski başbakanı Şükrü
Saraçoğlu, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin yanında olacağına karar
verdiği gerekçesiyle kapak olmuştu. Time, başbakanı; “Saraçoğlu, ABD’nin siyasi
arenasında kendine kolayca yer bulacaktır. ABD’yi, Amerikalıları, Amerikan
otomobillerini, sigaralarını, filmlerini, hükümetini seviyor. Avrupalı
liderlerin aksine ulaşılabilir, resmi değil, kalpten ve dolaysız” sözleriyle
anlatmıştı.
ADNAN MENDERES (3 ŞUBAT 1958)
Eski başbakanlardan Adnan
Menderes de Time dergisine kapak olan Türkler arasında yer alıyor. Menderes,
Türkiye’yi IMF’ye ve NATO’ya sokmasının ardından “Türkiye’nin başbakanı”
başlığıyla kapak olmuştu.
KENAN EVREN (29 EYLÜL 1980)
Time’ın 29 Eylül 1980 tarihli
Avrupa, Asya ve Güney Pasifik baskısının kapağında Kenan Evren’in fotoğrafı yer
aldı. “Türkiye’yi bir arada tutuyor” başlıklı sekiz sayfalık kapak yazısında,
Türkiye’nin darbeye gidiş süreci ve Kenan Evren anlatılmıştı. Ancak dergi daha
sonra, bilinmeyen bir sebepten ötürü bu kapağı arşivinden çıkarttı.
MEHMET ALİ AĞCA (9 OCAK 1984)
Papa İkinci Jean Paul’a
düzenlediği suikastin ardından tüm dünyanın gündemindeki isim olan Mehmet Ali
Ağca, “Neden Bağışladı?” başlığı ile Time’a kapak oldu. Dergi, Papa’nın Ağca’yı
affetmesinin nedenlerini bulmaya çalışmıştı.
NAİM SÜLEYMANOĞLU (3 OCAK 1988)
‘Cep Herkülü’ olarak bilinen Naim
Süleymanoğlu Seul Olimpiyatları’nda gösterdiği üstün başarı ile Time dergisine
kapak olmuştu.
MİNE KARAKAŞ (15 TEMMUZ 2007)
22 Temmuz seçimlerine bir hafta
kala çıkan “Türkiye’nin ikilemi” başlıklı kapakta, dergi, Mine Karakaş isimli genç
bir kadının resmini kullandı. Karakaş, dergiye türbanla üniversiteye alınmayınca
ABD’de okuduğunu anlatmıştı.
PROF. DR. MEHMET ÖZ (HAZİRAN 2011)
ABD’de “Sağlık Gurusu” olarak ün
kazanan ve ‘Dr. Oz’ isimli programıyla izlenme rekorları kıran doktor Mehmet
Öz, Time’ın Haziran 2011 tarihli kapağında, kalın bağırsağında polip tespit
edilmesinin ardından kanser riskine karşı korkularını anlatmıştı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (17 KASIM 2011)
Dönemin başbakanı, bugünün ise AKP’li
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Time dergisinin attığı manşet “Erdoğan’ın
Yolu” (Erdoğan’s Way) oldu. Haberde, Türkiye’nin bölgesinde Arap baharı için
giderek güçlü bir model oluşturduğu belirtildi.
PROF. DR. ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN (2021)
Almanya’nın en büyük ilaç firmalarından BionTech’in kurucu ortakları olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, ABD’li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının gösterdiği başarıyla dünya gündeminin bir numarasına yerleşti ve 2021’in ilk sayısında çift kapakla çıkan Time dergisine kapak oldu. Dergi, aynı sayıda kullandığı diğer kapağında ise ABD’deki Kongre baskınına yer verdi.
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