Time dergisine demeç veren Kaftancıoğlu: Tutuklanırsam, güçlenerek çıkarım!

25 Şubat 2021 Perşembe, 11:06

Time dergisi tarafından Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınlandı. Kaftancıoğlu’nun Türkiye’deki siyaset arenasında alışılmadık ve taze bir dokunuşu temsil ettiğinin altı çizilen analizde, “CHP’nin tutucu kesimleriyle mücadele etmekten korkmayan ve ülkedeki dışlanmış kesimin yanında olan solcu seküler bir kadın” ifadeleri yer aldı. Erdoğan’ın İstanbul seçimlerinde yenilgiye uğramasında Kaftancıoğlu'nun büyük rol oynadığından bahseden gazete, muhalif siyasetçinin Erdoğan’ın hedefinde olduğunu belirtti.

Time'a konuşan Kaftancıoğlu, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hapise girmesi durumunda, yeni bir dil öğrenebileceğini ve üniversiteye başlayacağını belirterek bu durumdan daha güçlü çıkacağını ifade etti.

Gazeteye demeç veren Kaftancıoğlu, “Erdoğan AKP'sinin, yandaşları kayırmaya yönelik faaliyetleri ve yolsuzluklarının, İstanbul halkının şu anda karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntılara katkıda bulunduğunun altını çizerek”, “Kaynaklar ve vergiler topluma harcanmıyor, hükümet kendi yakınları için büyük meblağlar harcıyor” dedi.

ELEŞTİRİLERİN BİR KISMI TOPLUMSAL CİNSİYETLE İLGİLİ

Time, Kaftancıoğlu’na yöneltilen eleştirilerin bir kısmının toplumsal cinsiyet ile ilgili olduğu ifade ederek Kaftancıoğlu’nun şu sözlerine yer verdi:

“Bir kadının ne olması ve nasıl davranması gerektiğine yönelik fikirleri benimkisiyle çelişiyor. Erkek hegemonyasına meydan okumak ve CHP için emek sarf eden bir kadın olmak: Bunlar beni hedef haline getiriyor."

‘SEÇİMİ 2 KEZ KAZANMAK ZORUNDA KALDILAR’

Haberde Erdoğan'ın, Türkiye’nin kültürel ve ekonomik sermayesini kontrol altında tuttuğu belirtilerek, hükümetin geçen seçimlerde çıkardığı zorluklar nedeniyle Kaftancıoğlu ve ekibinin seçimleri 2 kez kazanmak zorunda kaldığı ifade edildi.

‘YARGI ERDOĞAN’IN KİŞİSEL GÜÇ ARACI’

Seçimlerden aylar sonra Kaftancıoğlu’na “terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarından neredeyse 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığının hatırlatıldığı haberde bu durum, “Türk yargısının Erdoğan'ın kişisel güç aracı haline geldiğine kanıt olduğu” şeklinde yorumlandı.

TİME’DAN NAVALNİ BENZETMESİ

"Siyasi rakipleri hapsetmenin, bir diktatörün oyun kitabının en önemli bileşenlerinden biri olduğunu" ifade eden Time şu yorumda bulundu:

“Rusya'daki Aleksey Navalni ve Beyaz Rusya'daki Maria Kolesnikova gibi Kaftancıoğlu da Türk muhalefetinin, Türkiye'nin geleneksel kimlik politikasına ebeveynlerinden daha az bağlı olan genç Y ve Z Kuşağına erişim anahtarıdır.”