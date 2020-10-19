Tıp fakültesi kurmayı AKP il başkanıyla tartıştılar!
Mardin’de tıp fakültesi kurmak için yapılan etkinliğe akademisyenler çağrılmadı. Adıyaman’daki Kovid Toplantısı’nda ise doktorlar yoktu.
Mardin Artuklu Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi kurulması için üniversite kampüsünde yapılan istişare toplantısına, Vali Mahmut Demirtaş ve Rektör İbrahim Özcoşar'ın yanı sıra AKP İl Başkanı Faruk Kılıç ve AKP'li belediye başkanları da katıldı.
Sözcü'nün haberine göre, 10 Ekim'de düzenlenen etkinliğe, akademisyenlerin değil de AKP İl Başkanı'nın katılması dikkat çekti. AKP Mardin İl Başkanlığı toplantıyı sosyal medyadan bir fotoğrafla paylaştı.
ADIYAMAN'DA DA AYNI MANZARA
Adıyaman'da da benzer görüntü yaşandı. Vali Mahmut Çuhadar'ın başkanlığında düzenlenen “Covid” zirvesine AKP'li milletvekilleri ve il yöneticileri katıldı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere “Kimse bizi çağırmadı” dedi.
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