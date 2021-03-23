TİP Genel Başkanı'ndan İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası kararlarına tepki

23 Mart 2021 Salı, 21:04

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM’de düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Baş, İstanbul Sözleşmesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla feshedilmesine ilişkin, 'sözleşmeden uyduruk gerekçelerle, üstelik gecenin bir yarısında sadece Erdoğan imzalı bir kararı Resmi Gazetede yayınlayarak çekildik diyorlar. Bu nüsha bir utanç belgesi olarak tarihteki yerini alacaktır!' açıklamasında bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin kararıyla çıkılmasının kadınlara karşı alınan bir karar olduğunu, bu nedenle kadın örgütleri ne karar alırsa arkasında duracaklarını ifade eden Baş, "Ortada hukuk dışı bir girişim vardır. TİP olarak bu karara karşı hukuki zeminde mücadele edeceğiz. Partili avukat arkadaşlarımızın hazırladıkları dava dilekçesini bugün itibariyle Danıştaya sunmuş durumdayız. Bu adımın hukuksuzca atılmış olması, bu iktidarın pervasızlığının ve kadınlardan duyduğu korkunun yansımasıdır" diye konuştu.

SÖZLEŞMEDEN ÇIKILMASINA KİMLER SEVİNDİ..?

Son yaşanan gelişmelerle "Türkiye siyasi tarihinin utanmazlık rekorları kırıldığını" ifade eden Baş, "Milyonlarca kadın bu karara isyan ederken, İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle zafer çığlıkları atanlara bir bakın, kimler var aralarında, kimler sevinmiş sözleşmeden ayrılmamıza: Hilafet sevdalıları, katiller veya potansiyel katiller, şeriatçılar, tacizden ve cinsel saldırıdan yargılananlar..." ifadelerini kullandı.

HDP'YE KAPATMA VE GEZİ PARKI GÜNDEMİNE DEĞİNDİ

Gezi Parkı’nın da aralarında olduğu pek çok taşınmazın İBB’nin elinden alınması ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Baş, "AKP, açıkça “Ben kendi koyduğum kurallara bile uymam, aklıma ne eserse onu yaparım” demektedir. Sayın Ekrem İmamoğlu’na karşı da, Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu’na karşı da AKP aynı kozu oynamaktadır aslında. Ancak maalesef AKP bu kadar açıktan oynarken, muhalefet aynı açıklıkla cevap vermekte eksik kalmaktadır. Hala ülkede hukuk varmış gibi davranmak, AKP’yi zaten baştan tanımadığı bir hukuka davet etmek olsa olsa beyhude bir çabadır" dedi.

Erkan Baş, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirildiğini anımsatarak "Neden çorap değiştirir gibi Merkez Bankası Başkanı değiştiriliyor?" sorusunu yöneltti. Baş, "Bunun cevabı belli. Erdoğan, iyi olduğunu düşündüğü ne varsa 'Bunu ben yaptım.' diyor. Ne kadar kötü bir şey varsa da mutlaka bir suçlu ve sorumlu buluyor. Sürekli yeni günah keçileri üretiyor" diye konuştu.