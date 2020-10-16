Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki: İyice saçma sapan konuşmaya başladı
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz" ifadesine tepki gösterdi. Atay, "İyice saçma sapan konuşmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölümlere ilişkin yaptığı çelişkili açıklamalar sonrası gündem olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir tepki de Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'dan geldi.
Atay sosyal medya hesabı üzerinden Koca'nın "Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz" ifadelerine, "Bu da yalanların üstünü örtecek diye iyice saçma sapan konuşmaya başladı" yorumunda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son duruma ilişkin Erzurum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koca, ''Açılan sınıflarla ilgili okullarda vaka sayılarında pozitif bulduğumuz vaka sayısında bir artış olmadığını görüyoruz. Hatta açılmayan yüz yüze eğitime göre kısmen düşüşlerin olduğunu da biliyoruz'' diye konuştu.
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