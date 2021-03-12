'Tire’deki mermer ocağı içme suyuna zarar verebilir'

12 Mart 2021 Cuma, 10:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Tire’nin Büyükkale ve Küçükkale Mahallerinde yapılması planlanan mermer ocağı için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini Meclis gündemine taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat, “Kartal Dağı’nın eteklerinde birçok mahallenin temiz içme suyu kaynakları bulunmakta. Mermer ocağının çıkaracağı toz içme suyuna zarar verebilir.” dedi. Polat ayrıca, bölgede yaşayan yurttaşların yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı ÇED sürecine tepki gösterdiklerini ifade etti.

İÇME SUYUNA ZARAR VEREBİLİR

Yapılması planlanan mermer ocağı ruhsat alanının 95 hektar, ÇED alanının ise yaklaşık 30 hektardan oluştuğunu belirten CHP’li Polat, “ÇED sürecinin tüm alanı kapsaması gerekiyor. Çünkü proje noktasına yakın olan Kartal Dağı’nın eteklerinde birçok mahallenin temiz içme suyu kaynakları bulunmakta. Mermer ocağının çıkaracağı toz içme suyuna zarar verebilir. Ayrıca planlanan mermer ocağının çevresinde nesli tükenme tehlikesin olan birçok flora fauna türü var. Ekosistem ve çevre dengesinin bozulması bölgedeki canlı türlerinin sonu olabilir. Çevresel etkileri dışında bu bölgede yaşayan yurttaşlarımız ekonomik değeri yüksek olan incir ve zeytin ile hem geçimini sağlıyor hem de tarımsal üretime katkı sağlıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı, başlatılan ÇED süreci civar köylerde yaşayan yurttaşlarımızın tepkilerine neden olmaktadır” dedi.

CHP Milletvekili Polat'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği sorular şöyle:

İzmir’in Tire ilçesi Büyükkale ve Küçükkale Mahalleleri mevkiinde hayata geçirileceği belirtilen mermer ocağı için yapılan bir etki analizi var mıdır? Bu proje ile vatandaşlarımızın yaşayacağı mağduriyetler nasıl giderilecektir? Bu konuda yapılacak çalışmalar nelerdir?

Söz konusu projenin hayata geçirilmesinin Tire ilçesinin yıkımı anlamına geleceği gerçeği Bakanlığınızca görülmekte midir?

3573 Sayılı Zeytincilik Yasası’nın 23’üncü maddesi zeytinlik alanlarının 3 kilometre yakınına kadar böyle bir tesis yapılamayacağını söylemesine rağmen nasıl proje dosyası hazırlanabilmekte ve nasıl ÇED süreci başlatılabilmektedir?

Son beş yılda İzmir’de kaç mermer ocağı faaliyete geçmiştir? Bakanlığınızın hızla artan mermer ocaklarının çevreye verdiği zararlara karşı aldığı önlemler nelerdir?

Mermer ocağı için dağın içine otoban gibi yollar yapıldığı doğru mudur? Eğer doğru ise ÇED sürecinin yeni başlatıldığı söz konusu yer için hangi gerekçelerle bu doğa katliamına izin verilmiştir?



