TİYAP: 'Tiyatroların sorunları için kurul oluşturulmalı'
Tiyatro Yapımcıları Derneği (TİYAP), tiyatroların yaşadığı sorunlara kalıcı çözüm üretilmek için kurul oluşturulması için kamuoyu ve yetkililere çağrıda bulundu.
Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle bir açılan, bir kapanan tiyatrolar büyük zarara uğradı. Yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyşe tiyatro severler günlerdir sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor.
Kamuoyuna tiyatroların sorunları için kurul açılması hakkında çağrıda bulunan TİYAP, tiyatroların yaşadığı sorunlara kalıcı çözüm üretebilmek için devletin katkısı ile geniş çaplı bir kurul oluşturulmasını önerdi.
Söz konusu paylaşımın tamamı ise şu şekilde:
"Öncelikle yaşadığımıznsalgın sürecinde özel tiyatroların ayakta kalması için çaba sarf eden herkese sonsuz teşekkür borç biliriz.
Bu vesile ile;
Bütün özel tiyatroların sorunlarını geleceğe dönük çözümlerle iyileştirebilmek, tiyatro sanatının sürekliliğine katkı sunabilmek için tüm tiyatro örgütlerinin içinde olacağı geniş çaplı bir kurulun, devletin katkısı ve katılımıyla, bir an önce oluşturulmasının gerektiğini düşünüyoruz.
Oluşacak kurulun raporlarının ve çalışmalarının esas kabul edilerek bütün kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılması, dağınık olan iyi niyetli çabaları çok daha faydalı hale getirecektir. Ekonomik durumlar, sosyal haklar, vergi konusu, yasal mevzuat, ögür üretim vb. konuların kalıcı çözüm ve uygulamalarla donatılmasının hem kriz anlarında hem de hayatın normal akışında ülke tiyatromuz için son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz."
Kamuoyunun ve İlgililerin Dikkatine@TCKulturTurizm@oyuncusendika @tiyatro_yasasin @tiyatrogirisimi @karagozdernegi @gmtiyatrokoop @tiyatro_dernegi @kadikoytiyatro @TiyatroKoop pic.twitter.com/8YEWcKk8aU— Tiyap (@Tiyapder) September 20, 2020
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında iki partiye davet yok
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- AKP vetoyu dinlemedi
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Öfkeleri intikam duygusuna evrildi. Başaramayacaklar
- Kızı şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında iki partiye davet yok
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- AKP vetoyu dinlemedi
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Öfkeleri intikam duygusuna evrildi. Başaramayacaklar
- Kızı şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu