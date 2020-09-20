TİYAP: 'Tiyatroların sorunları için kurul oluşturulmalı'

20 Eylül 2020 Pazar, 17:23

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle bir açılan, bir kapanan tiyatrolar büyük zarara uğradı. Yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyşe tiyatro severler günlerdir sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor.

Kamuoyuna tiyatroların sorunları için kurul açılması hakkında çağrıda bulunan TİYAP, tiyatroların yaşadığı sorunlara kalıcı çözüm üretebilmek için devletin katkısı ile geniş çaplı bir kurul oluşturulmasını önerdi.

Söz konusu paylaşımın tamamı ise şu şekilde:

"Öncelikle yaşadığımıznsalgın sürecinde özel tiyatroların ayakta kalması için çaba sarf eden herkese sonsuz teşekkür borç biliriz.

Bu vesile ile;

Bütün özel tiyatroların sorunlarını geleceğe dönük çözümlerle iyileştirebilmek, tiyatro sanatının sürekliliğine katkı sunabilmek için tüm tiyatro örgütlerinin içinde olacağı geniş çaplı bir kurulun, devletin katkısı ve katılımıyla, bir an önce oluşturulmasının gerektiğini düşünüyoruz.

Oluşacak kurulun raporlarının ve çalışmalarının esas kabul edilerek bütün kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılması, dağınık olan iyi niyetli çabaları çok daha faydalı hale getirecektir. Ekonomik durumlar, sosyal haklar, vergi konusu, yasal mevzuat, ögür üretim vb. konuların kalıcı çözüm ve uygulamalarla donatılmasının hem kriz anlarında hem de hayatın normal akışında ülke tiyatromuz için son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz."