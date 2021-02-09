Tiyatro Kooperatifi Uluslararası Çağdaş Gösteri Sanatları Ağı'nın üyesi oldu
Tiyatro Kooperatifi, gösteri sanatları alanındaki en eski ve en büyük ağlardan biri olan IETM’in (Uluslararası Çağdaş Gösteri Sanatları Ağı) üyesi oldu. Bu yıl 40. yılını kutlayan IETM, gösteri sanatları alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi, üyelerinin kapasitelerini geliştirmeyi ve uluslararası ağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Türkiye’deki tiyatro sanatının uluslararası alanda bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan Tiyatro Kooperatifi, 47 ülkeden 500’e yakın üyesi bulunan IETM’in üyesi oldu.
Uluslararası kurum, kuruluş, ağ, festival ve organizasyonlar ile kooperatif ortağı tiyatrolar arasında köprü görevi üstlenmeyi; uluslararası kurumlarla iş birlikleri ve ortaklıklar yaratarak dünyanın dört bir yanındaki tiyatro profesyonelleriyle karşılıklı deneyim paylaşımına imkân sağlamayı hedefleyen Tiyatro Kooperatifi, Ocak 2021’de IETM ağına üye olarak bu hedefleri doğrultusunda bir adım attı.
Belçika merkezli IETM (Uluslararası Çağdaş Gösteri Sanatları Ağı), gösteri sanatları alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi, üyelerinin kapasitelerini geliştirmeyi ve uluslararası ağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Her yıl farklı ülkelerde üyelerine ve dünyanın dört bir yanından tiyatro profesyonellerine yönelik etkinlikler düzenleyen IETM, pandemi sürecinde çalışmalarını çevrimiçi ortama taşıdı.
IETM ile Tiyatro Kooperatifi’nin iş birliğine attıkları ilk adım ise, IETM Çok Mekânlı Uluslararası Gösteri Sanatları Toplantısı 2020 kapsamında kooperatifin ev sahipliği yaptığı “Peki Ya Bundan Sonra?: Gösteri Sanatlarında Dayanıklılık” başlıklı webinar oldu.
Tiyatro Kooperatifi, uluslararası alandaki projelerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi, farklı iş birliklerine imza atmayı hedefliyor.
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