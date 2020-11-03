Tiyatro ve sinemalara yeni koronavirüs düzenlemesi

03 Kasım 2020 Salı, 12:22

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Özel tiyatro sahipleri ve özel tiyatrolardaki sanatçıların bir kısmı ile kendi başkanlığında toplantı yaptıklarını belirten Ersoy, 12 kişilik ekibi tiyatrocuların kendilerinin seçtiğini, özel tiyatrolarla ortak hareket ettiklerini söyledi.

'TİYATRO VE SİNEMALAR İÇİN KAMU SPOTU HAZIRLIYORUZ'

Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bakanlıkça desteklenen herkesin faaliyet kolunda tiyatro bulunmaktadır. Önemli olan tiyatro faaliyetinin olup olmamasıdır. Ali Poyrazoğlu, Mert Fırat, Erdal Beşikçioğlu gibi destek aldılar. Tiyatro, sinema salonları açık. Biz onlar için kamu spotu hazırlıyoruz. 1 Aralık'tan sonra kamu spotuyla sertifikasyon programını tiyatro ve sinema için hazırladık. Bakanlık ve firmalardan rica ettik bedelsiz sertifika edilsin diye. Bunun kamu spotuyla anlatılması için çalışıyoruz. Tiyatroların olanakları yok diye sertifikasyon programını bedelsiz yapıyoruz. Hiçbir tiyatro kapalı değil."