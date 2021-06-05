Tiyatrocu Cemal Uçarman'a komşu saldırısı: Keserle 3 dişi kırıldı
Tiyatro sanatçısı Cemal Uçarman, evinin bahçe duvarı konusunda kendisi ile tartışan komşusunun keserle kendisine saldırdığını, ağzına vurarak 3 dişini kırdığını ve hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.
Çeşitli kurumlarda uzun süre görev yapan ve sanat atölyesi kuran Cemal Uçarman, kısa süre önce Almanya'dan izinlerini geçirmek üzere gelen komşuları Ahmet B. ile Firuzköy Mahallesi'ndeki evin bahçe sınırının tespit edilerek duvar örülmesi konusunda görüştü.
KESERLE YÜZÜNE VURMUŞ
Uçarman, komşusu Ahmet B.’ye kadastroya giderek arazi tespiti yaptırmayı ona göre ortak duvar örülmesini önerdi. İddiaya göre, bu konuşmadan 1 gün sonra Ahmet B., bahçede gördüğü Cemal Uçarman'ın yaşlı annesi Teri ve babası Rıza Uçarman ile tartıştı. Bağrışma üzerine 2 katlı evden bahçeye inen Cemal Uçarman, komşusunun taş atıp küfür ettiğini, araya girmeye çalıştığı sırada Ahmet B'nin yüzüne keserle birkaç kez vurduruğunu söyledi.
"SİZİ BURADA YAŞATMAYACAĞIM"
Taraflar, araya girenler tarafından ayrılırken polis çağrıldı. Birbirlerinden şikayetçi oldu. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne polis tarafından götürülen Cemal Uçarman’ın yüzünde alt dudağında, sağ göz dış kenarında darbe izleri olduğu ve çenesinde 3 diş kaybı olduğuna dair rapor verildi. Firuzköy Polis Merkezi'nde ifade veren Cemal Uçarman, komşusu Ahmet B.'nin kızı Emek’e "Defolun gidin sizi burada yaşatmayacağım" şeklinde tehdit ettiğini ileri sürdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dini inancı nedeniyle hakarete de uğradığını belirten Uçarman, "Ahmet B.’den ve eşinden şikayetçiyim. Eşi bize taş attı" dedi. Polis ‘Kasten yaralama, hakaret ve tehdit’ suçundan soruşturmaya başladı.Yüzünden yaralanan ve dişleri kırılan Cemal Uçarman, “Duvar örülmesine itiraz etmedik. Duvar parasını birlikte karşılamayı önerdik. Ortada nefret sorunu var. 90 yaşındaki insanları taşlamak ne demek? İtiraz eden yok. Kimsenin 1 gram toprağına tenezzül eden insanlar değiliz dedi. Anne Teri Uçarman ise Firuzköy’de 40 yıldan bu yana oturduklarını inançları nedeniyle bugüne kadar sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.
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