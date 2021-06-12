Pandemiden etkilenen tiyatrocular, kostümlü eylem yaptı!

12 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Müzisyenler enstrümanlarıyla eylem yaparken, Ortadirek Tiyatrosu’ndan oyuncular sahne kostümleriyle mesaj verdiler.

Ortadirek Tiyatrosu’ndan oyuncu yazar Osman Genç, konuyla ilgili eleştirilerini geçen günlerde şöyle kaleme almıştı: “Çözüm aşıysa aşı olalım. AVM’ler açıksa sahnelerimizi de açın. Açlıktan, yokluktan, borçlarından çocuğuna ekmek götüremeyerek intihar eden sanatçıların ölümüne sebep olmayın. Anayasada sanatı ve sanatçıyı korumakla ilgili olan 64. maddeye anlayışınız ölümü gösterip sıtmaya razı etmekse, biliniz ki razı değiliz. Sizden ve yerel yönetimlerden gerçek çözümler bekliyoruz. Tüm sanat kurumlarının açılmasını, vergi indirimi, elektrik ve su kiralarının giderilmesini, yevmiyeli çalışan sanatçılarımıza ve sanat atölyelerine iş güvencesi ve sigorta istiyoruz.”