TKP yasağı tanımadı: 'Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için' bir araya geldi
Türkiye Komünist Partisi (TKP), 'Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için' yapacağı basın açıklamasını gerçekleştirdi.
TKP, İstanbul Beşiktaş’ta yapacağını duyurduğu basın açıklaması hakkında yasaklama kararının alındığını açıklamıştı. 'Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için' başlığıyla bir araya gelen TKP’liler yasağa rağmen basın açıklamasını Beşiktaş’ta gerçekleştirdi.
İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Buluşmamız tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen istediğimiz için yasaklandı. Buradan ilan ediyoruz, tarikatlar yasaklanacak, mafya yargılanacak, sömürünün olmadığı bir ülkeyi kuracağız. Bu halk size asla boyun eğmeyecek.”
Basın açıklamasına katılanlar, "Tarikatsız, patronsuz, mafyasız, Türkiye", "Aydınlık bir ülke, sosyalist Türkiye", "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Ya çete düzeni ya sosyalizm" sloganlarını attı.
TKP'den Beşiktaş'ta eylem! TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam: Buluşmamız tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen istediğimiz için yasaklandı. ilan ediyoruz, tarikatlar yasaklanacak, mafya yargılanacak, sömürünün olmadığı bir ülkeyi kuracağız. Halk size boyun eğmeyecek. pic.twitter.com/YwUFKyAYuZ— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 5, 2021
BÜYÜK: 'KARAR YOK HÜKMÜNDE'
Parti avukatı Özgür Murat Büyük dün soL’a yaptığı açıklamada, bu yasağın Anayasa ve yasalarda hiçbir karşılığı bulunmadığını belirterek "Karar yok hükmünde, kararı alanlar suç işliyor. Yasaklama kararı veren kişi/kişiler hakkında da gerekli yasal başvuruları yapacağız. Hukuksuz ve gayrimeşru bu yasaklama kararını tanımıyoruz!" demişti.
Basın açıklamasından bazı görüntüler:
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