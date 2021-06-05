TKP'nin 'Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için' yapacağı basın açıklamasına yasak geldi

05 Haziran 2021 Cumartesi, 00:04

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) yarın İstanbul Beşiktaş’ta yapacağını duyurduğu basın açıklaması hakkında yasaklama kararı telefonla parti yetkililerine bildirildi.

TKP bu bildirimin hiçbir hukuki temeli olmadığını ve basın açıklamasının duyurulan saatte Beşiktaş'ta yapılacağını duyurdu.

Parti avukatı Özgür Murat Büyük soL’a bir açıklama yaparak, Beşiktaş Kaymakamlığı’nın basın açıklaması için yasaklama kararı verdiğini anlattı. Cuma akşamüstü telefonla bildirimi yapan emniyet yetkilisi basın açıklamasının “uygun görülmediğini” söylemekle yetinmiş. Avukat Büyük’e göre bu yasağın Anayasa ve yasalarda hiçbir karşılığı bulunmuyor. Özgür Murat Büyük soL’a şöyle konuştu:

‘KARAR YOK HÜKMÜNDE, KARARI ALANLAR SUÇ İŞLİYOR’

“Beşiktaş Kaymakamlığı'nın TKP'nin meşru, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış basın açıklaması yapma hakkını engelleme kararı yok hükmünde olduğu gibi bu kararı alanlar açıkça suç işlemektedir.

Yasaklama kararı veren kişi/kişiler hakkında da gerekli yasal başvuruları yapacağız.

Hiçbir yasa kaymakamlığa böyle bir hak tanımamaktadır.

Basın açıklaması yapma hakkı bu ülkede mücadele ile kazanılmış, yargı kararlarıyla tescil edilmiş asla geriye döndürülemez bir haktır ve bunu Beşiktaş Kaymakamlığı da 5 Haziran Cumartesi günü yapılacak TKP'nin basın açıklaması ile bir kez daha anlayacaktır.

Hukuksuz ve gayrimeşru bu yasaklama kararını tanımıyoruz!”

‘TARİKATSIZ, MAFYASIZ, PATRONSUZ BİR DÜZEN İÇİN BEŞİKTAŞ’TA BULUŞMAK ÜZERE’

Konuyla ilgili soL’a konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam kendilerine telefonla bildirilen yasaklamanın yok hükmünde olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“AKP kongreleri, cami açılışları, televizyon programı çıkışında şaibeli bakana amigoluk serbest ama halka anayasal güvenceyle tanınan siyaset yapma hakkının kullanılması yasak, öyle mi? Bu ciddiye alınmayacak bir zorbalık girişimidir. Türkiye Komünist Partisi, Beşiktaş kaymakamlığının keyfi telefon tebligatlarını kendi mücadelesi için bir engel olarak görmüyor. Cumartesi günü saat 17.00’de Beşiktaş’ta ‘Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için’ buluşmak üzere...”