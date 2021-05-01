TKP’den birden fazla noktada 1 Mayıs yürüyüşü: “Yasaklara sığmaz!”

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:21

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli dahil birçok noktada yürüyüş düzenledi.

TKP tarafından yapılan açıklamada, “Bu ülkeyi genelgelerle, yalanlarla, yasaklarla yöneteceklerini sananlar yanılıyor. Sömürü, zorbalık, adaletsizlik varsa mücadele de var. İşçi sınıfı, emekçi halk dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de eşitlik mücadelesini yükseltiyor” denildi.

“İşsizlik ve yoksulluk karşısında çaresiz değiliz” ifadesine yer verilen açıklamada “1 Mayıs’ta gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması” istendi.