TKP'den kınama: İşgalciler kaybedecek, Filistin halkı kazanacak!

11 Mayıs 2021 Salı, 10:10

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara karşı açıklama yaptı.

Saldırıları kınayan TKP, halkın yıllardır süren direnişinin, meşru bağımsızlık ve egemenlik taleplerinin ise daima yanında olduğunu belirtti.

"İşgalciler kaybedecek, Filistin halkı kazanacak!" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

"İsrail’in açık bir işgal anlamına gelen yayılmacı politikalarını ve Filistin halkını zorla yerinden etme adına gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz.

Doğu Kudüs’te evlerinden, mahallelerinden oldubittilerle gönderilmeye çalışılan ve buna direnen Filistin halkına, barış yanlısı eylemcilere, kadınlara, çocuklara gösterilen ırkçı şiddet insanlık dışıdır. Geçtiğimiz haftadan bu yana polisin ve İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli yaralanmıştır. Çatışmaların tırmanması ile birlikte İsrail’in Gazze’ye dönük hava saldırılarında dokuzu çocuk yirminin üzerinde Filistinli hayatını yitirmiştir.

Unutulmasın; İsrail devleti halkın büyük bir bölümünü aşılamışken, aynı coğrafyada kuşatma altında yaşayan Filistinlilerin çok az bir kısmı aşılanabilmiştir ve son derece ağır koşullarda COVID-19’a karşı mücadele vermeye devam etmektedir. Bu büyük eşitsizliğe karşı İsrail yetkilileri kılını dahi kıpırdatmamış, ölümleri seyretmiştir.

Tüm bu ölümlere karşın, İsrail’in en büyük destekçisi olan, elçiliği gayrimeşru bir şekilde Kudüs’te bulunmaya devam eden ABD’nin katliamı “savunma” olarak adlandırması da, saldırının nereden cesaret aldığını açıkça göstermektedir. Emperyalizm, bir halkı adeta boğmaya çalışmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi Filistin halkının yıllardır süren direnişinin, meşru bağımsızlık ve egemenlik taleplerinin daima yanındadır.

İşgalciler kaybedecek, Filistin halkı kazanacak!"