TKP'den kınama: İşgalciler kaybedecek, Filistin halkı kazanacak!
TKP, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına "İşgalciler kaybedecek, Filistin halkı kazanacak!" başlıklı bir açıklamayla tepki gösterdi.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara karşı açıklama yaptı.
Saldırıları kınayan TKP, halkın yıllardır süren direnişinin, meşru bağımsızlık ve egemenlik taleplerinin ise daima yanında olduğunu belirtti.
"İşgalciler kaybedecek, Filistin halkı kazanacak!" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:
"İsrail’in açık bir işgal anlamına gelen yayılmacı politikalarını ve Filistin halkını zorla yerinden etme adına gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz.
Doğu Kudüs’te evlerinden, mahallelerinden oldubittilerle gönderilmeye çalışılan ve buna direnen Filistin halkına, barış yanlısı eylemcilere, kadınlara, çocuklara gösterilen ırkçı şiddet insanlık dışıdır. Geçtiğimiz haftadan bu yana polisin ve İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli yaralanmıştır. Çatışmaların tırmanması ile birlikte İsrail’in Gazze’ye dönük hava saldırılarında dokuzu çocuk yirminin üzerinde Filistinli hayatını yitirmiştir.
Unutulmasın; İsrail devleti halkın büyük bir bölümünü aşılamışken, aynı coğrafyada kuşatma altında yaşayan Filistinlilerin çok az bir kısmı aşılanabilmiştir ve son derece ağır koşullarda COVID-19’a karşı mücadele vermeye devam etmektedir. Bu büyük eşitsizliğe karşı İsrail yetkilileri kılını dahi kıpırdatmamış, ölümleri seyretmiştir.
Tüm bu ölümlere karşın, İsrail’in en büyük destekçisi olan, elçiliği gayrimeşru bir şekilde Kudüs’te bulunmaya devam eden ABD’nin katliamı “savunma” olarak adlandırması da, saldırının nereden cesaret aldığını açıkça göstermektedir. Emperyalizm, bir halkı adeta boğmaya çalışmaktadır.
Türkiye Komünist Partisi Filistin halkının yıllardır süren direnişinin, meşru bağımsızlık ve egemenlik taleplerinin daima yanındadır.
İşgalciler kaybedecek, Filistin halkı kazanacak!"
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi