TMSF Başkan Yardımcısı Avunç'un 82 şirkette görevli olmasının nedeni belli oldu

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:38

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TMSF Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç’un 46 şirkette yönetim kurulu başkanı, 34 şirkette yönetim kurulu üyesi, iki şirkette müdürler kurulu başkanı olduğunu açıklamıştı. CHP’li Yavuzyılmaz, “TMSF usul ve esaslar tebliğine göre; bu bürokrat tek şirketten ücret alıyor(!) Bir insan fizyolojik olarak aynı anda 81 şirkette görev yapabilir mi” diye sormuştu.

TMSF, Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç’un aynı anda 82 şirkette görev yapmasının amacının ‘aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak’ olduğunu kaydetti.

"ORTAK BİR YÖNETİM OLUŞTURMAK AMACIYLA..."

TMSF’nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde yapılan atamalarda her bir şirket için ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberlere tekrar yer verildiği görülmektedir. Kurumumuzun 2016 yılı eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere atamalar yapılmaktadır.

Aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişilerin atanması tercih edilmektedir. Bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın sadece tek bir huzur hakkı ödenmektedir. Ayrıca, görevlendirme yapılan şirketlerin önemli bir kısmını, herhangi bir ticari faaliyet yürütmeyen gayrifaal şirketler oluşturmaktadır.



