TMSF Başkanı Gülal, TMSF'ye devredilen şirketler için açıklama
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kendilerine devredilen ancak hukuki süreçlerin devam ettiği şirketlerde halka arz veya satış gibi seçenekleri değerlendirdiklerini ancak bu kararın hukuki süreç sonunda şekilleneceğini belirterek, Koza Altın'ın Ağrı'da 300 milyon dolar yatırım ile yeni bir altın madeni kuracaklarını belirtti.
TMSF'nin 2020 faaliyetlerinin değerlendirildiği basın toplantısında konuşan Gülal, TMSF'ye devredilmeden önce Boydak ailesine ait olan Erciyes Anadolu Holding'in kârlılığını "ciddi" olarak niteledi ve satış opsiyonları veya halka arz olanaklarının değerlendirilebileceğini belirtti.
Gülal, "Bir kurumun 796 şirketi yönetmesi rasyonel değil. Bizim bu yükten kurtulmamız lazım. Ama hukuki süreç ne kadar uzarsa bizim de işimiz o kadar zorlaşıyor. Şirketlerle ilgili gelecek projeksiyonlarını yapmamız lazım" dedi.
TMSF'nin kârlı şirketleri elden çıkarmak istediğini ifade eden Gülal, Sürat Kargo şirketini almak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların da olduğunu belirtti.
Gülal, Koza Altın'ın Ağrı'da sahip olduğu altın rezervini 2022 sonuna kadar çıkarmak istediklerini, bunun için 300 milyon dolara yakın yatırım yapılması gerektiğini belirterek, "Koza'da 2022-2023'de 15 ton altın çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Koza Altın'ın halka açıklık oranının %30 olduğunu belirten Gülal, "Belki burada oran artırılabilir" dedi.
Kaynak: Reuters
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