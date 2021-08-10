TMSF'den Sürat Kargo ihalesine ilişkin iddialar hakkında açıklama.

10 Ağustos 2021 Salı, 08:43

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TMSF'nin Sürat Kargo'nun satışına ilişkin ihalesinde yolsuzluk iddiasında bulunarak "Şirketin değeri, 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde yani 1,3 milyar liralık bir kamu zararı söz konusu. Ayrıca satış kararı usulsüz." demişti.

Bülent Kuşoğlu, elinde farklı bilgilerin de olduğunu, bu konularla ilgili açıklama yapılmazsa bilgileri kamuoyu ile paylaşacağını söylemişti.

Kuşoğlu'nun açıklamasının ardından TMSF konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İddialara, sitesinde yayımladığı bilgilendirme notuyla cevap veren TMSF'nin açıklamasında, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için belirlenen muhammen bedelde "uluslararası kriterlere uygun olarak" hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 323 milyon 955 bin liralık değerin esas alındığını belirtildi.

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'in satışa esas değerinin tespit edilmesi amacıyla başlatılan değerleme sürecinde, işletme değerinin tespiti amacıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, banka tarafından raporun Aralık 2020'de hazırlandığı, her iki şirket için tespit edilen 323 milyon 955 bin liralık değer dikkate alınarak, muhammen bedel olarak 325 milyon lira belirlendiği bildirildi.

Muhammen bedel için Türkiye'nin en büyük ve önemli değerleme firmalarından TSKB tarafından "uluslararası değerleme kriterlerine uygun olarak" hazırlanan raporda belirlenen değerin esas alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "İhale sürecinin kurumumuzca yapılan cebri icra satışlarında uzman değerleme firmalarına rapor hazırlattırılarak muhammen bedelin tespit edilmesi hususu ilgili mevzuatta düzenlenmiş olup, bahsi geçen ihale sürecinde de değerleme bu esaslara göre yapılmış ve bu sayede en doğru değer tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



