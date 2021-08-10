TMSF'den Sürat Kargo ihalesine ilişkin iddialar hakkında açıklama.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo'nun satışı için belirlenen muhammen bedelde "uluslararası kriterlere uygun olarak" hazırlanan değerleme raporunun esas alındığı belirtildi.
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TMSF'nin Sürat Kargo'nun satışına ilişkin ihalesinde yolsuzluk iddiasında bulunarak "Şirketin değeri, 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde yani 1,3 milyar liralık bir kamu zararı söz konusu. Ayrıca satış kararı usulsüz." demişti.
Bülent Kuşoğlu, elinde farklı bilgilerin de olduğunu, bu konularla ilgili açıklama yapılmazsa bilgileri kamuoyu ile paylaşacağını söylemişti.
Kuşoğlu'nun açıklamasının ardından TMSF konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
İddialara, sitesinde yayımladığı bilgilendirme notuyla cevap veren TMSF'nin açıklamasında, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için belirlenen muhammen bedelde "uluslararası kriterlere uygun olarak" hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 323 milyon 955 bin liralık değerin esas alındığını belirtildi.
Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'in satışa esas değerinin tespit edilmesi amacıyla başlatılan değerleme sürecinde, işletme değerinin tespiti amacıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, banka tarafından raporun Aralık 2020'de hazırlandığı, her iki şirket için tespit edilen 323 milyon 955 bin liralık değer dikkate alınarak, muhammen bedel olarak 325 milyon lira belirlendiği bildirildi.
Muhammen bedel için Türkiye'nin en büyük ve önemli değerleme firmalarından TSKB tarafından "uluslararası değerleme kriterlerine uygun olarak" hazırlanan raporda belirlenen değerin esas alındığı vurgulandı.
Açıklamada, "İhale sürecinin kurumumuzca yapılan cebri icra satışlarında uzman değerleme firmalarına rapor hazırlattırılarak muhammen bedelin tespit edilmesi hususu ilgili mevzuatta düzenlenmiş olup, bahsi geçen ihale sürecinde de değerleme bu esaslara göre yapılmış ve bu sayede en doğru değer tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İlgili Haberler
- CHP'li Kuşoğlu'ndan Sürat Kargo'nun satışında büyük yolsuzluk iddiası: İlgili bakanları, TMSF yetkililerini uyarıyorum
- İBB'den ihalelere “yeni mezun çalıştırma” şartı
- 2019’u zararla kapatan TEİAŞ’de özelleştirme öncesi yüz milyonlarca liralık kamera ihalesi yapıldı
- Kılıçdaroğlu: Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar?
Video Haberler
- Güvenlik kamerası kaydetti: Halı sahada büyük kavga
- 19 aracı bir araya getirip evlilik teklif etti
- Korkunç cinayet! Kayınvalidesini defalarca bıçakladı
- Büyükçekmece E-5’te feci olay: 2 yaralı
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
En Çok Okunan Haberler
- Kuyumculardan altındaki düşüşe ilişkin açıklama
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber