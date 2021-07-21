TOÇEV, Covid-19 Etki Raporu'nu açıkladı: Çocuklarda gelecek kaygısı arttı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 02:00

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) tarafından hazırlanan “Covid-19 Etki Raporu”na göre öğrencilerin yüzde 47.5’i online derslere odaklanmakta zorluk yaşadı, yüzde 57.1’i uzaktan eğitim/iş sürecinin ne zaman biteceğini bilmemelerinin eğitim hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 55.1’i ise salgın süreciyle birlikte gelecek kaygısı yaşamaya başladığını söyledi.

TOÇEV çocukları arasından 101 ilkokul/ortaokul, 57 lise/üniversite öğrencisi ile 119 ebeveynin katıldığı araştırma sonuçlarına göre; her üç grubun da bu süreçten olumsuz etkilendiği gözlemlendi.

RAPORDAKİ BAZI BULGULAR ŞÖYLE:

“Araştırmaya katılan tüm öğrenciler pandemi sürecinde bel ve boyun bölgelerinde ağrılar meydana geldiğini ve göz sağlığı konusunda problem yaşadıklarını ifade etti. Araştırmaya katılanların beslenme ve uyku düzeninde değişiklikler meydana geldiği, daha az hareket ettiği görüldü. Özellikle yetişkin grup pandeminin fizyolojik etkilerini daha fazla hissettiğini bunun da yorgunluk olarak etkisini gördüklerini belirtti. TOÇEV bünyesinde bulunan 243 aile ve öğrencilerin yüzde 75.7’si zaman zaman beslenme düzeninde (iştahsızlık ya da aşırı yeme isteği) değişiklik yaşadığını söyledi.

Yetişkin katılımcıların yüzde 89.9’u hem kendinin hem de sevdiği kişilerin koronavirüse yakalanma düşüncesi nedeniyle kaygı duyduğunu belirtti. Yüzde 80.7’si ise sosyal desteğe daha çok ihtiyaç duyduğunu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 46.9’u pandemi sonrası sosyal hayata karışmada kaygı yaşayacağını ifade etti. Lise ve üniversiteye devam edenlerin yüzde 40.4’ü ise bu nedenle sosyal hayatının zarar gördüğünü belirtti. Lise ve üniversiteye devam eden bireylerin yüzde 43.9’u pandemi sürecinde dikkat ve odaklanma problemleri yaşadığını kaydetti. Üç grupta da pandemi sürecinin psikolojik etkilerine bakıldığında, kişilerin süreçteki belirsizlik, sosyal hayata karışma, kendine ve sevdiklerine koronavirüs bulaşma ihtimali ile ilgili yüksek kaygı duyduğu, sosyal hayattan uzak kalınması sebebiyle kendilerini yalnız hissettikleri sonuçlarına ulaşıldı.

DESTEK İYİ GELDİ

Araştırmada TOÇEV tarafından sağlanan desteklerin tüm gruplar üzerindeki psikolojik etkilerine de yer verildi. Araştırma sonuçlarına göre yetişkinlerin yüzde 66.4’ü TOÇEV’in sağladığı psikolojik desteklerle pandemi sürecini daha az hasarla geçirdi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 68’i TOÇEV’in sosyal ilişkiler kurmasına destek olduğunu kaydetti.

Yetişkin katılımcıların yüzde 82.4’ü pandemi döneminde ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 53.4’ü yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle aile içi ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini, yüzde 52.1’i refah seviyesinin azaldığını, yüzde 86.6’sı pandemi sürecinde ek bir maddi gelir kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yetişkin katılımcıların yüzde 67.8’i çocuklarının online eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını kaydetti.



