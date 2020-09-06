TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 70-82

06 Eylül 2020 Pazar, 20:43

TOFAŞ, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Fenerbahçe Beko’ya 70-82 mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçına Fenerbahçe Beko karşısında çıktı. Pandemi öncesinde son maçını Fenerbahçe Beko ile oynayan, 175 gün sonra parkeye ilk kez yine Sarı Lacivertli rakibi karşısında çıkan Bursa temsilcisi, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde oynanan mücadeleden 70-82 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya Semaj Christon, Sean Kilpatrick, Alihan Demir, Berkan Durmaz, Jeremy Simmons beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Simmons ile buldu. 5. Dakikayı 4-11 geride geçen Bursa ekibi, ilk çeyreği 11-20 yenik kapattı.

İkinci periyodun başında Semaj Christon ve DJ White’ın sayılarıyla farkı 4’e (16-20) çeken TOFAŞ Basketbol Takımı, Sean Kilpatrick, Nuni Omot ve Jeremy Simmons’un basketleri sonrası Semaj Christon’un üçlüğüyle 15. dakikada durumu 24-26’ya getirdi. Berkan Durmaz ve Semaj Christon’ın skor katkısıyla takibini sürdüren ev sahibi takım, son bölümde Eddie’nin üçlüklerine engel olamayınca devreyi 34-47 geride tamamladı.

Üçüncü çeyreğe de üst üste sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, 22. Dakikada farkı 18’e çıkardı: 34-52. Üst üste Muhsin Yaşar’ın üzerinden sayılar bulan TOFAŞ, DJ White, Sean Kilpatrick, Berkan Durmaz ve Semaj’ın basketleriyle farkı eritmeye çalıştı.

Son periyoda 55-66 geride giren Bursa ekibi, Sean Kilpatrick ve DJ White’ın sayılarıyla bitime 6 dakika kala farkı 9’a (65-74) çekti. Kilpatrick’in elinden bir üçlük daha bularak son 5 dakikaya girerken skoru 68-74 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, kalan bölümde skoru çeviremeyince ilk hazırlık maçından 70-82 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko karşısında Tofaş’ta Sean Kilpatrick 20 sayı-4 ribaund-4 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Semaj Christon 15 sayı-9 asist-2 ribaund; Jeremy Simmons 9 sayı-6 ribaund; DJ White ise 9 sayı-8 ribaund ile oynadı.

Bu maçla birlikte yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayan Tofaş Basketbol Takımı, yarın Antalya’ya hareket edecek. Çalışmalarına 7-13 Eylül 2020 tarihleri arasında Antalya Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da gerçekleştireceği kamp ile devam edecek olan Bursa ekibi, Gloria Cup’taki ilk maçını ise 8 Eylül Salı günü saat 17.45’te Ukrayna temsilcisi BC Dnipro ile oynayacak.



