Tokat Erbaa'da deprem
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, merkez üssü Tokat'ın Erbaa ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçelerinde olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi.
Karagöl, "Küçük bir deprem herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bizlere ulaşan herhangi bir durum yok. Allah beterinden korusun." dedi.
Depremin merkez üssü Erbaa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Amasya'nın Taşova ilçesinde de sarsıntı hissedildi.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
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