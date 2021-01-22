Tokat'ta 10 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Tokat’ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişi tedaviye alındı.

DHA
22 Ocak 2021 Cuma, 16:23
Tokat'ta 10 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
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Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.



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