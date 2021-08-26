Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.E. (56) yönetimindeki minibüs, Niksar-Ünye kara yolu Ardıçlı köyünde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E, E.F. ve A.E. yaralandı.
Bu sırada yoldan geçen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, kazayı görerek makam aracını durdurup yaralananlara yardım etti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Video Haberler
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı!