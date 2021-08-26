Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

AA
26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:13
Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi
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İ.E. (56) yönetimindeki minibüs, Niksar-Ünye kara yolu Ardıçlı köyünde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E, E.F. ve A.E. yaralandı.

Bu sırada yoldan geçen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, kazayı görerek makam aracını durdurup yaralananlara yardım etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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