TOKİ, 18 millet bahçesine 390,5 milyon lira harcadı

13 Ağustos 2021 Cuma, 17:03

TOKİ’nin, yapımını 2019 ve 2020 yıllarında tamamladığı millet bahçelerinin maliyeti belli oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yatıp yuvarlanacaksınız” diyerek müjdelediği toplam 18 millet bahçesi için kamunun cebinden tam 390 milyon 58 bin TL çıktı.

7 BAKANLIĞIN TOPLAM BÜTÇESİNE BEDEL

TOKİ, 2019 ve 2020 yıllarında üçü İstanbul, üçü ise Trabzon’da olmak üzere toplam 18 millet bahçesinin yapımını tamamladı. Millet bahçelerinin yatırım maliyeti yedi bakanlığın 2021 yılı bütçesini geride bıraktı.

MALİYETİ 66 MİLYON 700 BİN TL

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2019 ve 2020 yıllarında inşa edilen millet bahçelerinden olan İstanbul Pendik Millet Bahçesi, harcama sıralamasında ilk sırada yer aldı. Pendik’te inşa edilen millet bahçesinin maliyetinin 66 milyon 700 bin TL olduğu öğrenildi. Pendik Millet Bahçesi’ni, Eskişehir’de 65 yıllık Atatürk Stadı’nın yerine yapılan Eskişehir Millet Bahçesi izledi. İhalesini, İstanbullu Ekol Yapı İnşaat isimli firmanın üstlendiği millet bahçesinin maliyeti kayıtlara, 48 milyon 250 bin TL olarak geçti.

YTÜ ARAZİSİNE MİLLET BAHÇESİ

Eskişehir ve Pendik’teki millet bahçelerinin dışında, TOKİ’nin yaptırdığı diğer millet bahçeleri:

Batman Millet Bahçesi: 12,9 milyon TL

Bursa Eski Stat Millet Bahçesi: 39,7 milyon TL

Elazığ Millet Bahçesi: 7,9 milyon TL

Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi: 14,8 milyon TL

Kars Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi: 5,5 milyon TL

Kars Örnek Mahallesi Millet Bahçesi: 10,2 milyon TL

Malatya Millet Bahçesi: 20,8 milyon TL

Mersin Millet Bahçesi: 41,4 milyon TL

Muş Millet Bahçesi: 16,2 milyon TL

Sakarya Millet Bahçesi: 15,4 milyon TL

Samsun Millet Bahçesi: 31,2 milyon TL

Sivas Millet Bahçesi: 4,8 milyon TL

Trabzon Akçaabat Millet Bahçesi: 9,6 milyon TL

Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi: 21,9 milyon TL

Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi: 11,7 milyon TL