TOKİ, 18 millet bahçesine 390,5 milyon lira harcadı
TOKİ, 2019 ve 2020 yıllarında inşa ettirdiği toplam 18 millet bahçesi için 390,5 milyon lira harcadı. Erdoğan’ın 'müjdelediği' Pendik’teki millet bahçesi 66 milyon TL maliyetiyle en çok harcama yapılan proje oldu.
TOKİ’nin, yapımını 2019 ve 2020 yıllarında tamamladığı millet bahçelerinin maliyeti belli oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yatıp yuvarlanacaksınız” diyerek müjdelediği toplam 18 millet bahçesi için kamunun cebinden tam 390 milyon 58 bin TL çıktı.
7 BAKANLIĞIN TOPLAM BÜTÇESİNE BEDEL
TOKİ, 2019 ve 2020 yıllarında üçü İstanbul, üçü ise Trabzon’da olmak üzere toplam 18 millet bahçesinin yapımını tamamladı. Millet bahçelerinin yatırım maliyeti yedi bakanlığın 2021 yılı bütçesini geride bıraktı.
MALİYETİ 66 MİLYON 700 BİN TL
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2019 ve 2020 yıllarında inşa edilen millet bahçelerinden olan İstanbul Pendik Millet Bahçesi, harcama sıralamasında ilk sırada yer aldı. Pendik’te inşa edilen millet bahçesinin maliyetinin 66 milyon 700 bin TL olduğu öğrenildi. Pendik Millet Bahçesi’ni, Eskişehir’de 65 yıllık Atatürk Stadı’nın yerine yapılan Eskişehir Millet Bahçesi izledi. İhalesini, İstanbullu Ekol Yapı İnşaat isimli firmanın üstlendiği millet bahçesinin maliyeti kayıtlara, 48 milyon 250 bin TL olarak geçti.
YTÜ ARAZİSİNE MİLLET BAHÇESİ
Eskişehir ve Pendik’teki millet bahçelerinin dışında, TOKİ’nin yaptırdığı diğer millet bahçeleri:
Batman Millet Bahçesi: 12,9 milyon TL
Bursa Eski Stat Millet Bahçesi: 39,7 milyon TL
Elazığ Millet Bahçesi: 7,9 milyon TL
Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi: 14,8 milyon TL
Kars Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi: 5,5 milyon TL
Kars Örnek Mahallesi Millet Bahçesi: 10,2 milyon TL
Malatya Millet Bahçesi: 20,8 milyon TL
Mersin Millet Bahçesi: 41,4 milyon TL
Muş Millet Bahçesi: 16,2 milyon TL
Sakarya Millet Bahçesi: 15,4 milyon TL
Samsun Millet Bahçesi: 31,2 milyon TL
Sivas Millet Bahçesi: 4,8 milyon TL
Trabzon Akçaabat Millet Bahçesi: 9,6 milyon TL
Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi: 21,9 milyon TL
Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi: 11,7 milyon TL
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